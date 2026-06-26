Haluk Levent'in kardeşi CHP'li belediye operasyonunda gözaltına alındı

CHP'li belediyelere operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Bu sabah Şile Belediyesi’ne yönelik yapılan operasyonda ünlü sanatçı Haluk Levent'in kardeşinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANMIŞTI

Şile Belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın daha önceki safhalarda tutuklandığı soruşturmalarda bu sabah yapılan operasyonla 16 kişi gözaltına alındı.

YİNE "ETKİN PİŞMANLIK" İFADELERİ

Belediyeye yönelik yapılan bu son operasyonun, daha önceki 2 dalgada elde edilen dokümanların yanı sıra, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanan kişilerin beyanlar ve 'bilgi sahibi' sıfatıyla alınan ifadeleri doğrultusunda yapıldığı aktarılıyor.

İLK DALGA OPERASYON GEÇEN SENE YAPILMIŞTI

Yerel seçimlerin ardından başlayan CHP'li belediye operasyonları kapsamında Şile Belediyesi'ne ilk dalga operasyon 10 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. Belediyeyi 1994 yılından sonra ilk kez CHP’ye kazandıran Özgür Kabadayı o tarihte şafak operasyonu ile gözaltına alınmış 14 Temmuz tarihinde de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.