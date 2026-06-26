Son dakika | Özgür Özel'e Diyarbakır'da görkemli karşılama
CHP Lideri Özgür Özel, Diyarbakır'da davul zurna ve "Arkanıza bakmayın" pankartıyla karşılandı. Özel, kentteki yoğun programında esnaf ve çiftçi buluşmalarının yanı sıra Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş'in aileleriyle de görüşecek.
CHP Lideri Özgür Özel, Diyarbakır ve Gaziantep'i kapsayan Güneydoğu programına bugün Diyarbakır'dan başladı.
Davul zurna ve dikkat çeken bir pankartla kentte karşılanan Özel'in ajandasının ilk sırasında; sadece bölge esnafı ve çiftçisi değil, şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş'in adalet arayan aileleri yer alıyor.
CUMA NAMAZININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Diyarbakır temaslarına başlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaretinde kritik an yaklaşıyor. Halk TV muhabiri Dilan Altürk'ün sahadan bildirdiğine göre; Özel'in Ulu Cami'de cuma namazını kılması ve hemen ardından kamuoyunun gündemindeki "olağanüstü kurultay" tartışmalarına yönelik önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
KURULTAY VE YENİ PARTİ
Özel'in Diyarbakır'dan vereceği mesajların önemi, partisinin genel merkezindeki kurultay kriziyle doğrudan bağlantılı. Butlan yönetimi, Özel'e kurultay kapılarını kapatarak olağanüstü kurultay çağrısına olumsuz yanıt verdi. Kurultay tartışmalarının gölgesinde, Özel cephesinden yeni bir adım gelmesi bekleniyor. Özel ve destekçilerinin topladığı 833 delegenin imzasının bugün genel merkeze sunulacağı, bu gelişmenin ardından Özel'in Diyarbakır'dan vereceği mesajların siyasetin gündemini belirleyeceği aktarılıyor.
ÖZGÜR ÖZEL DİYARBAKIR'DA
Diyarbakır temaslarına başlayan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde kente ulaştı. Özel, havalimanında toplanan kalabalık bir partili grup tarafından davul ve zurnalarla karşılandı. Karşılamanın en dikkat çeken detayı ise açılan pankart oldu. Partililer Özel'i, üzerinde "Siz arkanıza bakmadan yürüyün çünkü orada biz varız. Amed butlana karşı" yazılı bir pankartla karşıladı.
Özel'in kentteki en kritik temasları, aydınlatılmayı bekleyen şüpheli ölümler üzerine olacak. CHP Lideri, Diyarbakır programı kapsamında şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş'in aileleriyle bir araya gelecek. Özel, Rojin Kabaiş'in ailesini Köşk Köyü dönüşünde ziyaret edecek. Gülistan Doku'nun ailesiyle yapılacak görüşme ise Diyarbakır merkezde gerçekleşecek.
Havalimanındaki karşılamanın ardından Özel'in ilk durakları tarihi mekanlar olacak. Diyarbakır Ulu Cami'ye gidecek olan Özel, ardından Dört Ayaklı Minare'ye geçerek karanfil bırakacak. Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti de yapacak olan Özel, öğleden sonra ise Merkez Köşk Köyü'ne hareket edecek. CHP Lideri burada; dört ilçenin ziraat odası başkanları, yaklaşık 30 muhtar ve köylülerle köy meydanında bir araya gelerek bölgedeki sorunları dinleyecek. Özel'in köydeki programı kapsamında buğday hasadına da katılması bekleniyor.