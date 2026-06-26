Son dakika | Özgür Özel'e Diyarbakır'da görkemli karşılama

Diyarbakır temaslarına başlayan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde kente ulaştı. Özel, havalimanında toplanan kalabalık bir partili grup tarafından davul ve zurnalarla karşılandı. Karşılamanın en dikkat çeken detayı ise açılan pankart oldu. Partililer Özel'i, üzerinde "Siz arkanıza bakmadan yürüyün çünkü orada biz varız. Amed butlana karşı" yazılı bir pankartla karşıladı.

Özel'in kentteki en kritik temasları, aydınlatılmayı bekleyen şüpheli ölümler üzerine olacak. CHP Lideri, Diyarbakır programı kapsamında şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Gülistan Doku ve Rojin Kabaiş'in aileleriyle bir araya gelecek. Özel, Rojin Kabaiş'in ailesini Köşk Köyü dönüşünde ziyaret edecek. Gülistan Doku'nun ailesiyle yapılacak görüşme ise Diyarbakır merkezde gerçekleşecek.

Havalimanındaki karşılamanın ardından Özel'in ilk durakları tarihi mekanlar olacak. Diyarbakır Ulu Cami'ye gidecek olan Özel, ardından Dört Ayaklı Minare'ye geçerek karanfil bırakacak. Gazi Caddesi'nde esnaf ziyareti de yapacak olan Özel, öğleden sonra ise Merkez Köşk Köyü'ne hareket edecek. CHP Lideri burada; dört ilçenin ziraat odası başkanları, yaklaşık 30 muhtar ve köylülerle köy meydanında bir araya gelerek bölgedeki sorunları dinleyecek. Özel'in köydeki programı kapsamında buğday hasadına da katılması bekleniyor.