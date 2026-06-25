Halk TV Spor Daha 18 ama ne dalgalar gördü ne fırtınalar koptu: Yaz tarih bizim Eda'yı da yaz

Daha 18 ama ne dalgalar gördü ne fırtınalar koptu: Yaz tarih bizim Eda'yı da yaz 18 yaşındaki Eda Savcıgil, dalgalara, rüzgara, fırtına rağmen hedefine ulaştı, şimdi yenisine hazırlanıyor. Yaz tarih bizim Eda'yı da yaz.

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