Daha 18 ama ne dalgalar gördü ne fırtınalar koptu: Yaz tarih bizim Eda'yı da yaz
18 yaşındaki Eda Savcıgil, dalgalara, rüzgara, fırtına rağmen hedefine ulaştı, şimdi yenisine hazırlanıyor. Yaz tarih bizim Eda'yı da yaz.
Eda Savcıgil. Daha 18 yaşında. Şimdiden tarihe geçti, yeni hedefleri var. Silinmeyecek iz bırakmak istiyor. Yaz tarih bizim Eda'yı da yaz.
İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri-Napoli yarışının 28 kilometrelik etabını 9 saatte yüzdü Eda. Parkuru solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu oldu. Göğsümüzü kabarttı. Şimdi aynı yarışın 36 kilometrelik parkurunu geçmek istiyor.
Eda'nın hikayesi 10 yıl önce yani 8 yaşındayken başladı. İtalya'daki yarış öncesi katıldığı son şampiyona olan Uluslararası Kış Yüzme Birliği'nin martta düzenlediği Kış Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamada üçüncülük kazandı.
Eda, Capri–Napoli parkurunun bir hız yarışı olduğunu belirtti ve yarışkta neler olup bittiğini tek tek anlattı.
"Yarış esnasında ayrı bir heyecanım vardı. Yarışa güzel bir şekilde başladık ancak deniz bizim yanımızda olmadı. Akıntılar, dalgalar, rüzgar derken neredeyse fırtınaya benzer bir hava oldu sona doğru."
"Yarış içinde türlü türlü aksilikler yaşadım. Kustum, omzum ağrıdı. Sonra kendimi toparlayıp hızlıca devam ettim. Omuz ağrıma, sakatlığıma rağmen bırakmadım, devam ettim. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve en sonunda kadın erkek genel klasman şampiyonu olarak çıktım sudan."
"Bundan sonraki hedeflerim arasında Okyanus Yedilisi adı verilen parkurları tamamlayan en hızlı ve en genç Türk sporcu olmak var."
"Carpi-Napoli iki parkur olarak yapılıyor. Ben 28 kilometrenin şampiyonu oldum. Hedeflerim arasında 36 kilometre parkurunu da yüzerek bitiren en hızlı Türk sporcu olmak da var."