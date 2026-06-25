Son Dakika │ NATO Zirvesi öncesi peş peşe tutuklamalar: TEMA gönülleri ve öğretim üyesi de aralarında

Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde gözaltına alınan aralarında TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in de bulunduğu 6 TEMA Vakfı gönüllüsü dahil 25 kişi çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin gerçekleşmesine karşı eylem yapacağı iddia edilen 209 kişi gözaltına alındı. Ev baskınları ve şafak operasyonları ile gözaltına alınanlar arasında çok sayıda üniversite öğrencisi bulunmasının yanısıra TEMA Vakfı gönüllüsü 42 kişi de bulunuyordu.

Savcılık sorgularının ardından "güvenlik önlemleri" gerekçe gösterilerek sulh ceza hakimliğine sevk edilen Özer dahil 6 TEMA üyesi hakim karşısına çıktı. Mahkeme, zirve öncesi yürütülen soruşturma dosyası kapsamında 6 kişinin de tutuklanmasına karar verdi.

BERAAT ETTİĞİ DAVA SORULDU

Ardından tutuklama sevk edilen 9 kişiden 8'i de tutuklandı ve tutuklama sayısı toplam 14'e yükseldi. Tutuklanan isimlerden biri de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emel Memiş oldu.

Memiş'e 2016 yılında ihraç edilen akademisyenler hakkında yayınlanan KHK'ya karşı cübbe atma eylemi soruldu. Ancak Memiş ve 9 akademisyen bu eylem gerekçe gösterilerek yargılanmış ve beraat etmişti.

Gönüllüler arasındaki bir kişinin şeker hastasına ise ev hapsi verildi.

SAVCILIK SORGULAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Avukatların aktardığı bilgilere göre; gözaltındaki kişilere farklı sorular yöneltildi. Avukatlar müvekkillerine "1 Mayıs'a katıldınız mı?" diye sorulduğunu aktardı.

Üniversite öğrencilerine yöneltilen bir diğer dikkat çeken sorular içinde ise 'teknik takip' sonucu valilik izinli eyleme katılmaları oldu. Yüksel Caddesi'ndeki Ankara Valiliği'nden izin alınarak yapılan eyleme katıldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Savcılık gözaltındaki kişilere dair karar ve sevklere devam ediyor.