Deniz Göktaş'ın politik mizahı sosyal medyayı birbirine kattı! Hem Erdoğan'a hem İmamoğlu'na...

Komedyen Deniz Göktaş’ın 1 Haziran’da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelediği "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi, 24 Haziran saat 20.00’de yayınlandı.

Siyasi ve güncel esprileriyle dikkat çeken Deniz Göktaş, Youtube'da 24 saat dolmadan yaklaşık 500 bin izleyiciye ulaştı.

Türkiye'nin unuttuğu politik mizahı tekrar hatırlatan Göktaş; Erdoğan’dan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’na, Fatih Altaylı’dan Celal Şengör’e kadar birçok isimden bahsetti:

-"İmamoğlu'nun morali yerindeymiş, kitap okumaya başlamış. ÖSS hazırlık, hadi bakalım bu sefer inşallah."

"BELLİ Kİ ÇOK İYİ BİR KİŞİSEL GELİŞİM VİDEOSUNA DENK GELDİ"

-"Ben Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç sevmedim. Ama onun utangaç bir diktatörden kendi kimliğiyle barışık bir diktatöre geçişi, bizim başımıza gelenleri düşünmezseniz birey için çok önemli bir ilerleme. Belli ki bir gün çok iyi bir kişisel gelişim videosuna denk geldi ve dedi ki 'Evet ya 30 yıldır niye kendini kısıtlıyorsun? Toplum baskısı, milletin yazdığı metinler, anayasa falan. Kendin ol ya, kendin ol. Kır kabuklarını.' Onun adına çok mutluyum, umarım bir gün biz de kabuğumuzu kırabiliriz."

"BEN ASLA PARTİME POLİSLE GİRMEM İYİ BİR İNSANIM"

- "Herkes iyi insan olduğundan emin, sahte diploma olayı çıktı, aşırı rahatladılar 'Ben dört yıl derse gittim'. Mutlak butlan mesela, 'Ben asla partime polisle girmem iyi bir insanım.'"

"EFENDİ OLMAK İÇİN EŞİK ÇOK DÜŞÜK"

-"Ben iki yıl önce çok trajik bir hata yaptım. Fatih Altaylı’nın programına katıldım. Ve Türkiye’de herkes, hatta dünyada Türkçe konuşan herkes Fatih Altaylı seyirci kitlesine dahilmiş. İnsanlar sabah 7’de, babadan zengin bir adamdan gündem özeti dinlemek istiyormuş.

Sadece yorumlara baktım. Yorumlar çok olumluydu. İşte, ‘Ne naif çocuk.’, ‘Ne efendi çocuk.’ Bir komedyen için çok iyi bir imaj değil. ‘Programda ne dedim de böyle anaların kınalı kuzusu oldum?’ diye düşünmeye başladım. Ve sonra sebebini buldum. Bence insanlar, Fatih Altaylı’nın karşısındaki diğer kişilerle karşılaştırdılar. Ve benim programa çıktığım hafta, aynı hafta, Celal Şengör Anna Karenina’ya küfretmiş. Efendi olmak için eşik çok düşük."