Bu sene bahçelerden bereket fışkırıyor: Kilosu 80 lirayı bulacak

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Hoyran bölgesindeki kayısı bahçelerinde hasat dönemi başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle ağır kayıp yaşayan üreticiler bu sezon yüksek rekolteyle karşılaştı. Hoyran bölgesindeki bahçelerde hasat başlarken üreticiler hem rekolteden hem fiyattan memnun.

İlk toplamaya erkenci Alyanak cinsiyle başlayan çiftçiler, ürünlerini kilogramda 40 liradan satıyor. Hasadın temmuz ortasına kadar sürmesi bekleniyor. Alyanak'ın ardından sırayı Roksana, Orjin ve Şekerpare çeşitleri alacak. Üreticiler şekerparede kilogram fiyatının 70-80 liraya çıkmasını bekliyor.

Kayısı tüccarı Metin Büyükkutlu, bazı köylerde yağışın verimi düşürdüğünü ancak Taşevi ve Kaşıkara bölgelerinin beklentiyi karşıladığını belirtti.

Büyükkutlu, "Yavaş yavaş kayısı alımlarına başladık. Temmuz ayı ortasına kadar kayısı hasadı ve alımlarımız devam eder. Alyanak, Rubista ve filopria cinsler toplanıyor. Sofralık olan bu 3 çeşit kayısımızı Türkiye'nin bütün sebze meyve hallerine gönderiyoruz. 3 köyden 20 bin ton ürün bekliyoruz. Malatya, Mut, Korkuteli, İzmir ve Manisa'dan sonra kayısı üretiminde Yalvaç önemli bir yere sahip" diye konuştu.

BU SENE ÜRETİCİ DE TÜCCAR DA GÜLECEK

35 yıllık kayısı üreticisi Osman Çetinkaya, Taşevi köyündeki göl manzaralı 22 dekarlık bahçesinde yaklaşık bin ağaçla organik tarım yapıyor. Çetinkaya, bölgenin Türkiye'nin önemli taze kayısı üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı.

Çetinkaya, "2005 yılında bölgeye ağaç diktik. Burada güzel ürün var. Üretimde Malatya'ya kafa tutamayız ama en azından aratmayız. Onlar kurutmacı, biz tazeciyiz. Mut'tan sonra potansiyeli iyi olan bahçeler bu bölgede. Isparta'da Senirkent ile Yalvaç arasındaki bölgede kayısı bahçeleri çok sayıda. Bu sene üretici de tüccar da gülecek" dedi.

Bölgede Alyanak, Filopria, Şekerpare, Roksana, Milord, Iğdır ve Memphis gibi pek çok çeşit yetiştiriliyor.

DOLU YAĞIŞI BAZI KÖYLERİ VURDU

Rekolte sevinci her köyde aynı değil. Gökçeli köyünden Cumali Bölükbaşı, dolu yağışının hasara yol açtığını ve komisyoncularla fiyat konusunda anlaşmazlık yaşandığını anlattı.

Bölükbaşı, "Dolu yağışından dolayı biraz mağdur olduk. Komisyoncularla bu konuda biraz çelişkiye düşüyoruz ama onlar da kendilerince haklı. Allah bereket versin, herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

4 dekarlık bahçesinde ailesiyle birlikte hasada giren Nabi Bal ise geçen yılı hatırlatarak sevincini dile getirdi.

Bal, "Geçen yıl dondan dolayı hiç ürün alamamıştık. Bu sene rekolte de fiyat da oldukça iyi. Alyanaktan sonra Roksana, orjin, şekerpare hasadı başlar. Bunlardan daha büyük beklentimiz var. Şekerparede 70-80 lira gibi bir fiyat bekliyoruz. Beklentilerimiz yüksek" diye konuştu.

(DHA)