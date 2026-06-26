Montella ve Hacıosmanoğlu yapamadı: Arda Güler çıkıp açık açık söyledi

A Milli Futbol Takımız, Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yle karşılaştı. Milliler rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Millilere galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Arda Güler, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+8'de Kaan Ayhan kaydetti. ABD'nin golleriyse 3. dakikada Auston Trusty ve 49. dakikada Sebastian Berhalter'den geldi.

"TÜM ELEŞTİRİLER HAKLI"

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Arda Güler değerlendirmelerde bulundu. Yapılan eleştirilere hak veren Güler, "Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı" dedi.

"KÖTÜ OYNADIK VE ELENDİK"

Kötü oynadıklarını vurgulayan genç futbolcu, "İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik!" sözlerini sarf etti.

MONTELLA VE HACIOSMANOĞLU TEPKİ ÇEKMİŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Montella'nın Paraguay maçı sonrası mağlubiyete rağmen iyi oynadıklarını vurgulamıştı. İkilinin açıklamaları taraftarların tepkisini çekmişti. Öte yandan Arda Güler'in bu itirafı dikkat çekti.