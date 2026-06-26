Son dakika | Şile Belediyesi'ne bir operasyon daha

Şile Belediyesi’ne yönelik bir süredir devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın daha önceki safhalarda tutuklandığı süreçte, üçüncü dalga operasyonu gerçekleştirildi. Başsavcılık kararıyla 16 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONUN DAYANAĞI "ETKİN PİŞMALIK" İFADELERİ

Soruşturmanın bu aşamasının, daha önceki operasyonlarda elde edilen dokümanların yanı sıra, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanan kişilerin beyanları ve 'bilgi sahibi' sıfatıyla alınan ifadeler doğrultusunda şekillendirildiği belirtildi.

İDDİALAR VE SÜREÇ

Gözaltına alınan kişilere 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamalarının yöneltildiği bildirildi.

HALUK LEVENT'İN KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Burak Doğan, aynı operasyonda sanatçı Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in de gözaltına alındığını belirtti.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ: TEMMUZ 2025’TE BAŞLAYAN İLK DALGA

Şile Belediyesi’ne yönelik ilk operasyon 10 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti. 2024 yerel seçimlerinde yüzde 51,88 oy alarak belediyeyi 1994 yılından sonra ilk kez CHP’ye kazandıran Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve beraberindeki bazı belediye bürokratları şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

14 Temmuz 2025 tarihinde mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, eski Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak, Hukuk İşlerinden Sorumlu Avukat Ali Şafak ve Ruhsat Şefi Evren Buçhan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sürece muhalefet kanadından sert tepkiler gelmiş; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, operasyonların hukuki değil siyasi olduğunu savunarak belediyelere yönelik bir "itibarsızlaştırma algısı" yaratılmaya çalışıldığını ileri sürmüştü.

ARALIK 2025: İKİNCİ DALGA VE 15 TUTUKLAMA DAHA

Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte 26 Aralık 2025 tarihinde ikinci dalga operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan 23 kişiden 22'si gözaltına alındı. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 15 kişi hakkında daha tutuklama kararı verildi. Tutuklananlar arasında, ilk operasyonda adli kontrolle serbest bırakılan Aslı Kotan ile belediye bürokratlarından Tonguç Çoban da yer aldı.

HAZİRAN 2026: 11 AYDIR HAZIRLANMAYAN İDDİANAME TBMM GÜNDEMİNDE

Bugünkü üçüncü dalga operasyondan yalnızca bir hafta önce, 19 Haziran 2026 tarihinde, davanın yaklaşık bir yıldır iddianamesiz sürdürülmesi Türkiye Büyük Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Tolga Özçakmak’ın ve diğer belediye yöneticilerinin yaklaşık 11 aydır (342 gün) iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunmasını eleştirdi. Bayraktutan, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada tutukluluğun bir cezalandırma aracına dönüştürüldüğünü belirterek, yargılamanın bir an önce başlaması çağrısında bulundu.

Tutuklu bulunan Tuncay Tolga Özçakmak da kamuoyuna yaptığı açıklamada, kaçma şüphesi bulunmamasına rağmen gizli tanık beyanlarıyla haksız şekilde tutuklu kaldığını ifade ederek, ailesinin ve kendisinin mağdur edildiğini belirtmiş ve "Bu zulüm artık son bulsun, iddianamem derhal hazırlansın" talebinde bulunmuştu.