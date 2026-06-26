Orhan Şen evden çıkarmayacak sıcakların başlayacağı tarihi açıkladı: 40 dereceyi aşacak 5 gün sürecek

Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa'yı günlerdir kavurarak 300'e yakın can alan aşırı sıcakları taşıyan Omega Bloğu'nun dönmeye başladığını açıkladı. Günlerdir bloğun soğuk kısmında kalan Türkiye de sıcak hava dalgasına yaklaşacak, hava durumu terse dönecek. Süper El Nino'nun nasıl etki edeceği sorusunun yanıtı olan aşırı sıcaklık değerleri, yurt içinde de sağlık problemi olanların risk altında kalmasına neden olacak.

Şen'in yaptığı tahminlere göre, Ege'de Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa, Marmara'da Bursa ve Balıkesir 40 dereceyi aşacak, İstanbul ise 34 dereceyi görecek.

EVDEN ÇIKARMAYACAK SICAKLARIN BAŞLAYACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

CNN Türk'ün haberine göre, Prof. Dr. Orhan Şen Avrupa'yı etkileyen sıcak hava dalgasının hafta sonu Doğu Avrupa'ya doğru kayarak genişleyeceğini ve pazartesi gününden itibaren de Türkiye'ye yaklaşacağını aktardı.

Şen'in aktardığı bilgilere göre, "Omega Bloğu" adlı yüksek basınç sisteminin doğu kenarında kalan Türkiye, Avrupa'nın iç kesimleri kadar ekstrem sıcaklıklar görülmeyecek olsa da pazartesiden itibaren, özellikle de salı günü birçok şehirde mevsim normallerinin üzerine çıkan aşırı sıcaklar etkili olacak.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31-32 derece civarında seyrettiği, günün en yüksek değerlerinin kaydedildiği saatlerde ise termometrelerin 33-34 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Yetkililer, pazartesi ve salı günleri zorunlu işi olmayan vatandaşların, özellikle sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı zaman dilimlerinde dışarı çıkmamasını tavsiye ediyor.

40 DERECEYİ AŞACAK 5 GÜN SÜRECEK

Sıcak hava dalgasının megakentte önümüzdeki haftayı 30 ila 34 derece arasındaki sıcaklıklara hapsetmesi beklenirken asıl tehlike ise Ege Bölgesi'nde yaşanacak.

Sıcak hava dalgasının pazar gününden itibaren Türkiye genelinde etkisini hissettirmesiyle birlikte, Ege Bölgesi'nde 35 derecenin üzerindeki aşırı sıcaklıklar geri dönerken; salı gününden başlayıp çarşamba ve perşembe günlerini de kapsayacak 4-5 günlük süreçte Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ile Marmara'dan Bursa ve Balıkesir civarında termometrelerin 40 dereceyi aşacağı bildirildi.

"SÜPER EL NİNO" ETKİSİ BAŞLADI

Mevsim normalleri üzerinden yapılan değerlendirmelere göre, haziran ayında Aydın'ın en yüksek normal sıcaklık değeri 32-33 derece civarındayken, önümüzdeki hafta bu değerlerin 40 dereceyi geçmesiyle sıcaklıkların normallerin 7-8 derece üzerine çıkacağı hesaplanıyor.

Bu değerlerin 20 yılda ya da yüzyılda bir rastlanabilecek cinsten ekstrem maksimum sıcaklıklar olduğu belirtildi. Nitekim küresel etkileri tartışılan "Süper El Nino" fenomeninin beraberinde getirdiği bu aşırı dalga nedeniyle Fransa'da 400 farklı noktada peş peşe sıcaklık rekorları kırıldı.

Avrupa'da hayatı durma noktasına getiren bu ikinci dalganın salı ve çarşamba gününden itibaren kıta genelinde etkisini kaybetmesi beklenirken, asıl aşırı sıcakların temmuz ve ağustos aylarında öngörülmesi sebebiyle Türkiye'de önümüzdeki hafta yaşanacak durum bir yaz provası olarak nitelendiriliyor.

KURAKLIK VE ORMAN YANGINI TEHLİKESİ YİNE KAPIYA DAYANDI

Yurt genelinde yağışların neredeyse tamamen kesildiği, bugün sadece İç Ege'nin güneyinde görülen yerel gök gürültülü sağanak geçişlerinin ise önemli bir miktar oluşturmadığı aktarıldı. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyindeki yüksek dağların fön etkisiyle oluşturduğu lokal yağışlar haricinde Türkiye genelinde kurak bir hava hakimiyetini sürdürüyor.

Bu süreçte Edirne'de de sıcaklıkların 38 dereceye kadar tırmanarak önümüzdeki günlerin en yüksek değerlerine ulaşacağı, bu sıcak hava dalgasının hızla güneye, yani Çanakkale ve Tekirdağ yönüne sarkacağı bildirildi. Sıcaklık artışıyla birlikte havadaki nem oranının hızla düşmesinin orman yangını riskini maksimum seviyeye çıkardığı vurgulandı.

Geçmiş yıllarda Avrupa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 2003'te 70 bin, 2006'da ise 30 bin insanın hayatını kaybettiği hatırlatılarak, bu yıl da can kaybı bilançosunun ağır olabileceği tahminiyle hem halk sağlığının hem de Çanakkale, Tekirdağ ve Ege kıyılarındaki ormanların korunması için hafta boyunca çok daha dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği önemle vurgulanıyor.