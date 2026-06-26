Son Dakika | İktidar ve butlan medyasından istinaf çarpıtması! Kurultay kararı dediler gerçek başka çıktı

CHP’de mutlak butlan ve tedbir kararına ilişkin "tavzih" başvurusu reddedildi. İstinaf, önceki kararında belirsizlik bulunmadığını belirtirken, “kurultay yapılamaz” yönünde bir hüküm kurmadı. CHP'li Murat Emir, "Davanın tarafı olmayan birinin usulden reddedilen dilekçesini, "kurultaya yargı engeli" veya "Özgür Özel'e ret" diye sunmak hukuki cehalet değilse bilinçli bir manipülasyondur." açıklaması yaptı.

Fakat iktidar ve butlan medyası, mahkemenin "kurultay yapılamaz" hükmü kurduğunu iddia etti.

Mahkeme yalnızca mutlak butlan kararlarının açık olduğunu ve başvurucunun da istinafa başvurmaya yetkili olmadığını ifade etti. Tavzih başvurusu da, mahkeme kararındaki açık olmayan veya uygulanırken tereddüt yaratan bölümlerin açıklığa kavuşturulması için yapılan başvurudur.

CHP’de mutlak butlan ve tedbir kararı sonrası başlayan kurultay tartışmasında yeni bir karar daha çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Tülin Apak tarafından yapılan tavzih başvurusunu reddetti. Kararıd a mutlak butlan hükmünü ilk duyuran İktidar medyasından TGRT'nin temsilcisi Fatih Atik aktardı.

Tülin Apak'ın başvurusunda dairenin daha önce verdiği mutlak butlan ve tedbir kararının parti içinde belirsizlik yarattığı savunuldu.

Dilekçede, CHP’de yeni bir olağan ya da olağanüstü genel kurul yapılıp yapılamayacağı, yeni yönetimin seçimle belirlenmesinin önünde engel olup olmadığı ve atanan kayyum heyetinin görevden alma ya da ihraç kararı verip veremeyeceği konularında açıklama yapılması istendi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede önceki kararın açıklanmasını gerektiren bir durum bulunmadığına hükmetti. Kararda, “Dairemizce verilen hükmün tavzihini gerektirir bir durum bulunmadığı, hükümde belirsizlik olmadığı” belirtildi.

Mahkeme ayrıca, başvuruyu yapan Tülin Apak’ın taraf sıfatının bulunmaması nedeniyle de başvuruyu reddetti.

Fatih Atik, kararı TGRT canlı yayında CHP’de kurultay yapılmasının mümkün olmadığı şeklinde yorumladı.

Ancak paylaşılan karar metninde doğrudan “kurultay yapılamaz” yönünde bir ifade yer almadı.

Mahkeme, yalnızca önceki kararında açıklamayı gerektirecek bir belirsizlik bulunmadığını belirtti ve tavzih talebini reddetti.

Bu nedenle karar, CHP’de olağan ya da olağanüstü kurultay yapılmasına ilişkin tartışmayı tamamen sona erdiren yeni bir hüküm olarak değil, mevcut kararın ayrıca açıklanmasına gerek görülmediği yönünde bir değerlendirme olarak öne çıktı.



MURAT EMİR DE KARARIN ÇARPITILDIĞINI SÖYLEDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, iktidar ve butlan medyasında 'kurultay yapılamaz kararı çıkıt' yorumları nedeniyle jet bir açıklama yaptı:

"Sosyal medyada İstinaf Mahkemesi kararı üzerinden dolaşıma sokulan "Özgür Özel’in talebi reddedildi, kurultay yapılamaz kararı çıktı" iddiaları belgenin açıkça çarpıtılmasından ibaret.

Karar metnindeki gerçekler iddiaların aksi şekilde. Başvuruyu yapan Genel Başkanımız Özgür Özel veya ekibi değil, davaya taraf olmadığı belirtilen Tülin Apak isimli bir vatandaş. Mahkeme "kurultay yapılamaz" demiyor. Mahkeme, başvuruyu esastan değil, usulden reddediyor. Gerekçesinde "Sen bu davanın tarafı değilsin, dışarıdan gelip kararın açıklanmasını (tavzih) isteyemezsin" diyor.

Davanın tarafı olmayan birinin usulden reddedilen dilekçesini, "kurultaya yargı engeli" veya "Özgür Özel'e ret" diye sunmak hukuki cehalet değilse bilinçli bir manipülasyondur."

TAVZİH BAŞVURUSU NEDİR?

Tavzih, mahkeme kararında açık olmayan, uygulanırken tereddüt yaratan ya da birbiriyle çelişen hükümler bulunması hâlinde, kararın açıklanması için yapılan başvuru anlamına geliyor. Ancak tavzih yoluyla mahkeme kararındaki hak ve yükümlülükler değiştirilemiyor, genişletilemiyor ya da daraltılamıyor.

İstinaf da kararında 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 305. maddesine atıf yaptı. Mahkeme, tavzihin yalnızca hükmün yeterince açık olmaması veya icrasında tereddüt doğması hâlinde istenebileceğini hatırlattı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN YAPILMASI İÇİN HENÜZ BİR BAŞVURU YAPILMADI

CHP’de kurultay tartışması ise bu kararla sınırlı değil. Özgür Özel ekibinin olağanüstü kurultay için imza topladığı, CHP Genel Merkezinden gelecek yanıta göre ayrı bir mahkeme başvurusu yapmayı planladığı belirtiliyor.

Bu nedenle tavzih talebinin reddedilmesi, kurultay sürecine ilişkin tüm hukuki yolların tükendiği anlamına gelmiyor.

Sürecin, imza başvurusu ve Genel Merkezden gelecek yanıtın ardından yeni bir hukuki aşamaya taşınması bekleniyor.