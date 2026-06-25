Aziz Yıldırım Sadettin Saran'la yapılan anlaşmayı feshetmeye kalkınca açıklama geldi

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım gelir gelmez Saran Grubu'yla yapılan yayın hakları ihalesini inceledi. 1.5 milyon euroluk anlaşmayı yetersiz bulan Aziz Yıldırım'ın firmalardan yeniden teklif alacağı öne sürüldü.

Yaşanan bu gelişme üzerine değerlendirmelerde bulunan Sercan Hamzaoğlu, Sadettin Saran'ın danışmanı Evren Bingöl'le yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

SADETTİN SARAN CEPHESİNDEN YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI

Bingöl, diğer firmaların yayın hakları için 450 bin euro teklif ettiğini bunun üzerine Sadettin Saran'ın 1.5 milyon euro verdiğini ifade etti. Bingöl ayrıca daha yüksek teklif veren bir firmanın olması halinde Sadettin Saran'ın anlaşmadan çekilmeye hazır olduğunu aktardı.

SporOn Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu'nun konuşması şu şekilde:

Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarının yayın haklarını bildiğiniz gibi Saran Grubu aldı. Bir önceki yayında, kulübün mevcut sözleşmeyi feshederek yayın haklarını yeniden ihaleye çıkaracağına dair bir kulis bilgisi paylaşmıştım. Bana ulaşan bilgi, yayın hakları bedelinin 1.5 milyon Euro bandında düşük kaldığı ve bu nedenle sözleşmenin iptal edilip kurumlara yeniden teklif götürüleceği yönündeydi.

Bu haberimin ardından, söz hakkı doğan karşı tarafla görüştüm ve bu sabah Sayın Sadettin Saran'ın iletişim danışmanı Evren Bingöl'ü arayarak işin aslını sordum.

"Sercan, biz tüm yayıncı kurumlara resmi mailleri attık; bu belgeler kulüpte de mevcut. Gelen tekliflere baktığımızda, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi kurumlardan sadece 450 bin Euro bandında dönüşler aldık. Üstelik bu kurumların ödeme planları da oldukça uzun bir vadeye yayılıyor, yani parayı hemen peşin alamıyorsunuz. Başka da hiçbir alternatif teklif yoktu.

Sayın Sadettin Saran, 'Hepsine mail gönderin, teklifleri toplayalım ki elimizde somut veriler olsun; doğrudan biz almışız gibi bir algı oluşmasın' talimatını vermişti. Bir kıyaslama yapmak gerekirse; Galatasaray'ın hazırlık maçları yayın hakları bedeli de bu sezon için 650 bin Euro civarında, bunun belgesini de gösterebilirim. Biz ise hem Fenerbahçe Kulübü'ne ciddi bir katkı sağlamak hem de piyasa değerinin iki katından fazlasını sunmak adına 1.5 milyon Euro teklif vererek bu hakları satın aldık. Sonuçta biz bir spor yayıncısıyız."

"Eğer Fenerbahçe Spor Kulübü'ne bu rakamdan daha fazlasını veren bir kurum varsa, hiç düşünmeden versinler. Maçların oynanmasına çok az bir zaman kaldı; hemen satabiliyorlarsa başkasına satsınlar. Biz burada sanki fırsatçılık yapmışız gibi bir algı yaratılmasından rahatsızız. Elimizdeki tek resmi teklif 450 bin Euro'ydu, biz ise bunun iki katından fazlasını verdik. Hâlâ daha yüksek bir teklif getiren varsa buyursun, biz sözleşmeyi devretmeye hazırız."

Ben bunun haberini yaptım ve Ve bugün tekrar bu konuyla alakalı onlara da söz hakkı doğuyor. Dedim 'abiciğim bu işin sizin tarafınızdan oluru doğrusu ne Evren abi' dedim. 'Sercan' dedi 'biz tüm kurumlara dedi mail attık. Mailler kulüpte mevcut dedi. Maillerde dedi TV bu Turkcell TV dedi. Bize mailimize dönüş yap 450.000 euroya biz burayı alırız bu yayın haklarını. Ödeme planı da biliyorsun uzun oluyor bunların ödeme planı. Yani öyle aldığında 450.000 euroyu da hemen sana vermiyor. Tamam mı? Bayağı bir yıla yayıyor. Şimdi başka teklif var mı? Yok. Sayın Saadettin Sarıoğlu da dedi ki bütün kurumlara gönderin bu mailleri.

Bunlardan teklifleri alın. Elimiz Olsun hani buralara teklif edilmedi. Direkt biz buraya aldık gibi olmasın. Bu arada da Galatasaray'ın da yayın hakları sezon maçı bazı hazırlık maçları da 650.000 euro. Onlar diyor bizim elimizde Galatasaray'ın aldığı yayın hakları da 650.000 euro bu arada. Ben onu da sana gösterebilirim dedi. Biz dedi 1.5 milyon euro para verelim. Hem Fenerbahçe kulübüne katkı olsun hem de iki katından fazla para verelim kısmında biz diyor bu yayın haklarını aldık diyor. Biz spor yayıncısıyız diyor. Sayın Sadettin Saran da üstüne basa basa şunu da söylüyormuş. 'Eğer bundan daha fazlasını da Fenerbahçe Spor Kulübü'ne veren varsa da zaten versinler' diyor.

'Maçların oynanmasına çok yakın bir zaman var. Hemen satabiliyorlarsa da başkasına satsınlar' diyor. Yani biz diyor 'Sanki burada aldık da hani fırsat kolladık gibi oldu. Lütfen diyor bunu bilgilendirmesini yap. Biz sadece ve sadece 450 bin euro bir teklif aldık' diyor. 'nun da diyor belgesi orada diyor. Bu Turkcell TV diyor. Buradan da aldık diyor. Biz diyor iki katından fazlasını verdik diyor. Hâlâ da alan varsa buyursunlar versinler. Biz sözleşmeyi teslim etmeye hazırız diyorlar.