İBB davasında 57. gün! Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yapıyor
İBB davasında ilk duruşmanın 57. günü Silivri'de başladı. Silivri'ye çok sayıda yazar ve Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger de geldi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yapıyor.
İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişinin yargılandığı İBB davasında bugün 57. gün. Dün savunma yapan İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Kağan Sürmegöz, 2019 yılından önce de belediyede çalıştığını ve ihale şartlarının AKP dönemiyle aynı olduğunu söyledi.
GERGİNLİK ÇIKTI
Dün mahkeme heyeti salondan ayrılırken Ekrem İmamoğlu ile kısa süreli bir gerginlik yaşandı. İmamoğlu heyet başkanına tutukluların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin ne zaman kaldırılacağını sordu.
Heyet Başkanı, "Size hesap vermek zorunda değiliz" dedi. İmamoğlu ise sonrasında "Yargılamayacaksanız yargılamayın" diye seslendi
DURUŞMA BAŞLAYACAK
Silivri'de bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yapıyor.
Halk TV muhabiri Gamze Altunay İBB davasının 56. gününde yaşananları anbean aktarıyor...
ALMAYA'NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU VE ÇOK SAYIDA YAZAR GELDİ
Mahkeme heyeti yerini aldı, duruşma başladı. Ekrem İmamoğlu, destek için gelen yazarlara ve yayıncılara selam gönderdi ve “Ne güzel… Sanki kütüphaneye gelmiş gibi hissettim. Herkesin kitap okuması lazım. Kitap okumayandan ne bu millete ne bu devlete fayda olmaz” dedi.
Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger de davayı izlemek için Silivri’ye gelenler arasında.
Davayı izlemeye gelen yazarlar şöyle:
- Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Bşk.)
- Cem Erciyes (Doğan Kitap Yayın Yönetmeni)
- Erkan Akpınar (İletişim Yayınları Yayın Yönetmeni)
- Batu Bozkurt (Altın Kitaplar YK Başkanı)
- Mehmet Ali Uçar (Say Yayınları Kurucusu)
- Semih Sökmen (Metis Kitap Yayın Yönetmeni)
- Adnan Özyalçıner (Yazar/Türkiye Yazarlar Sendikası)
- Yalvaç Ural (Yazar)
- Yavuz Ekinci (Yazar)
- Tahir Şilkan (Yazar/Türkiye Yazarlar Sendikası)
- Mustafa Köz (Yazar/Türkiye Yazarlar Sendikası)
- Kamil Tekin Sürek (Yazar/Türkiye Yazarlar Sendikası)
- Sunay Akın (Şair, Yazar)
- Sinan Meydan (Tarihçi, Yazar)
- Gürsel Öğüt (Yazar)
- Zeynep Oral (Yazar)
- Vivet Uluç (Yazar)
- Mustafa Balbay (Gazeteci, Yazar)
- Orhan Alkaya (Şair, Yazar, Oyuncu)
- Müren Beykan (Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni)
- Müjgan Özçay (Günışığı Kitaplığı)
- Ozan Toker (Günışığı Kitaplığı)
- Halil İbrahim Özcan (Yazar, Pen Türkiye)
- Haluk Hepkon (Kırmızıkedi)