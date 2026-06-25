İBB davasında 57. gün! Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yapıyor

Mahkeme heyeti yerini aldı, duruşma başladı. Ekrem İmamoğlu, destek için gelen yazarlara ve yayıncılara selam gönderdi ve “Ne güzel… Sanki kütüphaneye gelmiş gibi hissettim. Herkesin kitap okuması lazım. Kitap okumayandan ne bu millete ne bu devlete fayda olmaz” dedi.

Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger de davayı izlemek için Silivri’ye gelenler arasında.

Davayı izlemeye gelen yazarlar şöyle:

- Kenan Kocatürk (Türkiye Yayıncılar Birliği Bşk.)

- Cem Erciyes (Doğan Kitap Yayın Yönetmeni)

- Erkan Akpınar (İletişim Yayınları Yayın Yönetmeni)

- Batu Bozkurt (Altın Kitaplar YK Başkanı)

- Mehmet Ali Uçar (Say Yayınları Kurucusu)

- Semih Sökmen (Metis Kitap Yayın Yönetmeni)

- Adnan Özyalçıner (Yazar/Türkiye Yazarlar Sendikası)

- Yalvaç Ural (Yazar)

- Yavuz Ekinci (Yazar)

- Tahir Şilkan (Yazar/Türkiye Yazarlar Sendikası)

- Mustafa Köz (Yazar/Türkiye Yazarlar Sendikası)

- Kamil Tekin Sürek (Yazar/Türkiye Yazarlar Sendikası)

- Sunay Akın (Şair, Yazar)

- Sinan Meydan (Tarihçi, Yazar)

- Gürsel Öğüt (Yazar)

- Zeynep Oral (Yazar)

- Vivet Uluç (Yazar)

- Mustafa Balbay (Gazeteci, Yazar)

- Orhan Alkaya (Şair, Yazar, Oyuncu)

- Müren Beykan (Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni)

- Müjgan Özçay (Günışığı Kitaplığı)

- Ozan Toker (Günışığı Kitaplığı)

- Halil İbrahim Özcan (Yazar, Pen Türkiye)

- Haluk Hepkon (Kırmızıkedi)