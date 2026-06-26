Sencer Solakoğlu'ndan 'öldüresiye baskı' iddiası! Çiftliğindeki baskını anlattı: Susmayacağım

CHP'de "mutlak butlan" kararı çıkmadan önce seçilmiş yönetimin gölge kabinesinde Tarım ve Bakanı görevini üstlenen Sencer Solakoğlu'nun çiftliğine, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerince sıkı denetimler uygulanmaya başlandı.

Söz konusu denetimler sırasında bir hayvanının ezilerek öldüğünü belirten Solakoğlu, duruma sosyal medya hesabı üzerinden isyan etti.

SENCER SOLAKOĞLU'NDAN 'ÖLDÜRESİYE BASKI' İDDİASI!

"Ben CHP'nin seçilmiş başkanının ekibinin gölge tarım bakanıyım," diyen Solakoğlu; iki gündür bakanlık personelince çiftliğine baskın yapıldığını ve tüm hayvanlardan kan alındığını belirtti.

Yirmi yıldır yürüttüğü çiftçilik mesleğinde başına hiçbir zaman böyle bir olayın gelmediğini vurgulayan Solakoğlu, baskılara boyun eğmeyeceğini belirttiği sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

"Bugün bu hayvan benim işletmemde bakanlık personeli tarafından ezilerek ölmesine sebep verildi. Ben CHP nin seçilmiş başkanının ekibinin gölge tarım Bakanıyım. 20 yıla yakındır İşim çiftçilik ve hiç böyle bir olay olmadı. Değil ezilmesine sebep olmak bizim işletmede hayvana bağırmak yasak! İki gündür bakanlık personeli 14 Kişi ile çiftliğime baskın yaptılar ve tüm hayvanlarından kan alıyorlar.

Zaten her yıl yapılan bir şey ama iki personel ve bizim ekip ile. Tek gayeleri baskı yaparak eleştirilerimden vazgeçmemi sağlamak. İlk seçimde gelip o bakanlıkta Türkiye’nin gıda egemenliğini yeniden sağlayacağım ve bunu durduramayacaksınız bunu bilin!"