Kadir İnanır'ın vefatının ardından dikkat çeken iddia: Vasiyeti gündem oldu

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Yeşilçam’ın oyuncusu Kadir İnanır’ın vefatı sanat ve siyaset dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Ölümünün ardından usta oyuncunun vasiyeti ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Rol aldığı başarılı yapımlarla Türk halkının gönlüne taht kuran Yeşilçam’ın başarılı oyuncusu Kadir İnanır 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. İnanır’ın vefatının ardından vasiyetiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sebebiyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Yoğun bakım sürecinin ardından uzun bir süre rehabilitasyon gören İnanır’ın sağlığına kavuşması bekleniyordu. 77 yaşındaki usta oyuncunun yaşam mücadelesini kaybetmesi büyük üzüntüyle karşılandı.

İnanır’ın ölümünün ardından, ailesinden organlarının bağışlanmasını istediği yönünde bir iddia ortaya atıldı. İddiaya ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

ABLASI DA 3 GÜN ÖNCE VEFAT ETMİŞTİ

Şarkıcı ve söz yazarı Soner Arıca'nın annesi, oyuncu Kadir İnanır'ın ablası, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın kardeşi, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ile Cevahir Önder'in anneannesi Altun Arıca da 23 Haziran'da hayatını kaybetmişti.