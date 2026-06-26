Kadir İnanır'ın ardından: Rol arkadaşları ve siyasilerden veda sözleri

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden usta oyuncu Kadir inanır 14 Mayıs tarihinde rahatsızlanarak kaldırıldııldığı hastanede yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 77 yaşında yaşamını yitirdi.

Kadir İnanır 14 Mayıs tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınan bir süredir tedavi altındaydı. 77 yaşındaki usta oyuncu birkaç günlük yoğun bakım sürecinin ardından 21 Mayıs tarihinde entübe edilmişti. Yeşilçam’ın efsane ismi bir süredir hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

''YEŞİLÇAM’IN BÜYÜK USTASI KADİR İNANIR’I KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ''

Usta oyuncunun ölümünün ardından CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüsünü dile getiren bir paylaşım yaptı.

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Yeşilçam’ın büyük ustası Kadir İnanır’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Halktan, emekten yana duruşuyla, sanatına kattığı değerle gönüllerimizde silinmeyecek bir iz bıraktı.

Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, sanat camiamıza ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum.

AHMET MEKİN HALKTV'YE KONUŞTU

Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından Selvi Boylum Al Yazmalım yapımında birlikte rol aldığı Ahmet Mekin usta oyuncuyla ilgili duygularını Halk TV ile paylaştı. Mekin üzüntüsünü şöyle ifade etti:

''ÇOK CİDDİ, ÇOK YETENEKLİ VE ÇOK MÜKEMMEL DE BİR ARKADAŞTI''

Gerçekten başımız sağ olsun, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten çok iyi bir oyuncu, gerçekten çok disiplinli, işini çok seven, çalıştığı insanlara çok sahip olan ve seven bir arkadaşımız. Ben onunla çok genç zamanında çalıştım. İlk zamanlarda, daha önce de ilk filminde falan da çalıştım. Çok ciddi, çok yetenekli ve çok mükemmel de bir arkadaştı. Çok seviyorum. Gerçekten bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok sevilen bir arkadaştı. Mesleğini de çok iyi yapan bir arkadaştı. Artık ne söyleyeyim bilemiyorum. Çok üzüldüm. İnanın çok üzüldüm... Artık söyleyecek de bir şey bulamıyorum."

''DAİMA SAYGI VE MİNNETLE HATIRLANACAKTIR''

İnanır'ın ölüm haberinin ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken'de sosyal medya hesabı üzerinden üzüntüsünü dile getirdi.





Palandöken paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Türk sinemasına bıraktığı unutulmaz eserler ve sanat hayatına sunduğu değerli katkılar daima saygı ve minnetle hatırlanacaktır.

''GÜLE GÜLE SELVİ BOYLUM...''

Usta sanatçının ölüm haberinin ardından DEM Parti'nin resmi X hesabı üzerinden paylaşım yapıldı. Paylaşım şu ifadelere yer verildi:

Kadir İnanır’ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendik.

İnanır, yalnızca sinemanın unutulmaz isimlerinden biri değildi; halkların kardeşliğine, barışa ve demokrasiye olan inancını her koşulda kararlılıkla savunan bir aydındı. Sanatıyla olduğu kadar vicdanı, Kürt halkına olan dostluğu, cesareti ve toplumsal duruşuyla da hafızalarda yer edindi.

Kadir İnanır’ın demokratik bir Türkiye, eşit yurttaşlık ve halkların ortak geleceği için ortaya koyduğu güçlü irade daima saygıyla anılacaktır.

Kendisine rahmet; ailesine, yakınlarına, sanat camiasına ve tüm halklarımıza başsağlığı diliyoruz.

Güle güle Selvi Boylum...

Sana sözümüz olsun ki halkların ve ezilenlerin aleyhine olan tüm oyunları bozacağız; eşitliği ve ortak mücadeleyi daim kılacağız...