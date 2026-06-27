A Milli takımın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından tepkilerin odağındaki isim TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Toroğlu, Sözcü gazetesindeki yazısına Hacıosmanoğlu'nun seçilme sürecini hatırlatarak başladı. Başkan'a başlangıçta destek verdiğini kabul eden deneyimli yorumcu, ardından hesabı sordu:

FINDIK FISTIK RAKİPLERLE ZAR ZOR GELDİK

48 takımlı Dünya Kupası ilk defa yapılıyor ve biz fındık fıstık rakiplerle zar zor geldik. Sonra da öyle bir gruba düştük ki FIFA'ya para versek bu eşleşmeleri yapamazdık.

DÖRT SORU, DÖRT DOSYA

Arizona Kampı: Kamp yeri önceden incelendi mi, kim gitti, kaç gün kaldı ve o "cehennem" nasıl kabul edildi? Kamp değişikliği neden yapılmadı: Almanya, İngiltere ve Fransa 2-3 milyon dolara kamp yerlerini değiştirdi. TFF için fındık fıstık para. İşi bilen birkaç kişi gönderseydi bu sorun çözülmez miydi? Menajer iddiaları: Takım içindeki huzursuzluğun arkasında Dubai'ye kaçan menajer Metin Korkmaz'ın etkisi var mı? Hacıosmanoğlu Trabzon'da başkanken Korkmaz ile ne kadar çalıştı? Başkan'ın "Bagajları dolu" sözü kime işaret ediyor? Montella'nın kadro tercihleri: Yedek kulübesine bakınca her şey anlaşılıyor. Orkun'a laf geçirilemiyor, yerine İsmail koşturuluyor. Montella'dan hesap soracak, futboldan anlayan kim var Hacıosmanoğlu'nun ekibinde?

SAHİ VİLLALAR NE OLDU?

Toroğlu, 25 yıldır Bodrum'da yaşadığını ve vaat edilen villaların imar durumunu yakından bildiğini belirterek bu konuda da resmi bir açıklama beklediğini yazdı. Yazısını çarpıcı bir notla kapattı:

Bu sorulara cevap veremezse, Almanya'da bir şehir var 'Gelsenkirchen' diye, o bizde 'Yersenkirşen' oluyor.