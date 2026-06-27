İktidar medyasında “Kılıçdaroğlu çoğunluğu bulamıyor” kavgası! Canlı yayında birbirlerine girdiler

CHP’de mutlak butlan tartışması üzerinden yürütülen Kılıçdaroğlu hesabı, iktidar medyasında da çatlak yarattı. TGRT Haber’de yayınlanan programda Cem Küçük, Fatih Atik ve Şamil Tayyar arasında sert bir tartışma yaşandı. CHP Lideri Özgür Özel’in CHP'nin lideri olduğu tespiti öne çıkarken, Kılıçdaroğlu’nun yeterli milletvekili desteğini bulup bulamayacağı sorusu stüdyoda gerilimi artırdı.

TGRT Haber’de yayınlanan programda Cem Küçük, Fatih Atik ve Şamil Tayyar arasında CHP’deki olası grup toplantısı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen destek üzerinden sert tartışma yaşandı.

İktidara medyasından TGRT Haber’de yayınlanan programda, mutlak butlan tartışması masaya yatırılırken stüdyoda gerilim yükseldi. Cem Küçük, Fatih Atik ve Şamil Tayyar arasında özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te grup toplantısı yapıp yapamayacağı ve milletvekillerinden ne kadar destek gördüğü konusunda dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

"SEN GENEL BAŞKAN OLARAK GRUP YAPAMAYACAKSAN NİYE VARSIN"

Cem Küçük, Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte tavır alması gerektiğini savunarak, “Sen genel başkansın, hiçbir şey yapamayacaksın... O zaman niye varsın abi? Genel başkan olarak kapalı grupta yap... Hadi açığı anladık, orada olay molay çıkar. Kapalı grupta yapmıyorsan, orada yapamıyorsan o zaman sen nasıl genel başkansın?” dedi.

Şamil Tayyar ise araya girerek kapalı grup toplantısının nasıl yapılacağına dikkat çekti. Tayyar, “Kapalı gruba kim karar verecek sevgili Cem? Kapalı grubu kim...” diye sordu. Bunun üzerine Küçük, “Abi hani vekiller ondan yanaydı? Hani vekiller ondan yanaydı abi? Hani vekiller ondan yanaydı?” sözleriyle tepki gösterdi.

Küçük ise daha önce belediye başkanları ve milletvekillerinin ağırlıklı olarak Özgür Özel’den yana olduğunu söylediğini hatırlatarak, Atik’in buna itiraz ettiğini hatırlattı

Atik, tartışmanın grup toplantısı meselesinden farklı bir noktaya geldiğini savundu.

Atik “Ya meclis grup konusu değil ki yani. Senin anlattığın şey bambaşka bir şey yani. CHP'liler kafa kafaya geliyor, karşı karşıya geliyor. Sen grup toplantısından bahsediyorsun. Yani ortalık birbirine girmiş durumda, sen hala "grup yapılmıyor" diyorsun.” sözleriyle Küçük’e karşı çıktı.

ATİK BAŞTA YANIT VERMEDİ AMA KÜÇÜK BASTIRDI

Cem Küçük ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri arasında yeterli desteği bulup bulamadığını sorguladı. Küçük, “Sen kendin dedin ki burada... Hayır, bana kendin dedin ki en az 50-60 milletvekili Kemal Bey'i destekliyor dedin.” ifadesini kullandı.

Atik ise buna, “Elmayla... Elmayla armutu karıştırıyorsun, başka bir yere gelindi yani.” yanıtını verdi.

Cem Küçük, “Ya 40 kişiyle yapılmıyor mu Fatih bu? 40 kişiyle yapılmıyor mu? Grup. Bulamıyor mu 40 kişi abi?” sözleriyle ısrarını sürdürdü.

Atik ise “Ben sana yeni bir şey söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis tatilinden sonra yapar grup toplantılarını yapacak..” dedi.

Şamil Tayyar da tartışmaya yeniden katılarak mevcut şartlarda Kılıçdaroğlu’nun CHP grubunda çoğunluğu sağlamasının zor olduğunu söyledi.

Cem Küçük ise asıl itirazının Tayyar’a değil, Fatih Atik’in daha önceki değerlendirmelerine olduğunu söyledi.

Küçük, “Şamil abi, özür dilerim, onu sen söylüyorsun. Bak benim oradaki itirazım sana değil. Yani ben o "yapmaz" kısmına orada katılmıyorum da... Şimdi burada bana edilen itiraz, ben "Ağırlıklı Özgür Bey'den yana" deyince "Hayır öyle değil, göreceksin belediye..." Hatta Fatih geçen hafta bana bak, "Grup yapamadı Kemal, şey Özgür Özel. Hani yapsaydı" dedi. Ben de "Bu hafta yap" dedim.” dedi.

Atik ise Küçük’ün aynı noktada ısrar ettiğini belirterek, “Ya mevzu oradan uzaklaştı Cem, sen niye oraya takıldın kaldın ya? Sen niye oradan geliyorsun?” diye konuştu. Küçük ise “Ya 40-50 vekil... Ya 40-50 vekil bulamıyor mu Kemal Bey? Kemal Bey 40-50 vekil bulup...” diyerek sorusunu tekrarladı.

FATİH ATİK SEN SONUNDA KABUL ETTİ

Küçük ise görüşlerinde değişiklik olmadığını savundu. Küçük “Fatih sen kendi dediğini başka yere çeviriyorsun. Ben diyorum ki, ben hala aynı görüşteyim. Benim görüşlerimde bir değişiklik yok. Sen, belediye başkanlarının ve milletvekillerinin ağırlıklı Kemal Bey'i desteklediğini söyledin.” dedi.

Tartışmanın sonunda Cem Küçük, Atik’e daha önceki sözlerini hatırlattı. Küçük, ""Hayır öyle değil, bu milletvekilleri aslında çoğunluğu da Kemal Bey'den yana olacaktır, en az 50'si Kemal Bey'i destekliyor, grup kurup da yapabilir" demiştin birkaç ay önce. Öyle demedin mi?” diye sordu.

Fatih Atik ise “Dedim, dedim.” yanıtını verdi. Cem Küçük bunun üzerine, “E niye yapamıyor diyorum? Ben de diyorum ki iyi niyetle, sana yargılayarak sormuyorum" ifadelerini kullandı.