Cem Küçük'ten Kılıçdaroğlu itirafı! "Hükümet medyası da senden yana ama sokak değil"

Yandaş gazeteci Cem Küçük, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Küçük, CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu'na destek vermediğini ifade etti. Küçük, "Hükümet medyası da senden yana ama sokak değil" diye konuştu.

Butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyundaki tartışmalar sürerken ilk açıklamasını iktidara yakın medya kuruluşlarına yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun Kurban Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği bayramlaşma programı da iktidar medyasında geniş yer buldu. Program, televizyon yayınlarında canlı olarak aktarılırken haber sitelerinde de üst sıralardan verildi.

TGRT'de konuşan Cem Küçük, Kılıçdaroğlu’na yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Küçük, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hükümet medyası senden yana, her şey senden yana olabilir. Ancak sokak senden yana değil. Birkaç milletvekili dışında yanında duran yok. Parti örgütleri de seni desteklemiyor. En çok güvendiği isimlerden biri olan Mansur Yavaş bile Özgür Özel’in yanında yer alıyor.”

'ÖZGÜR ÖZEL KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI'

Küçük, ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde, CHP lideri Özgür Özel’in ise Güvenpark’ta düzenlediği bayramlaşma programlarını karşılaştırarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Görünen tabloya göre Özgür Özel, cumartesi günkü organizasyonda Kemal Kılıçdaroğlu’na açık ara fark attı. Katılım açısından arada 5-6 katlık bir fark vardı. Geçen hafta 95 milletvekilinin Özgür Özel’i desteklediğini söylediğimde itiraz edenler olmuştu. Şu an bu sayı 111’e yükseldi ve daha da artabilir. Büyükşehir belediye başkanlarının tamamı Özgür Özel’den yana tavır almış durumda. CHP tabanının çok büyük bölümü de Özgür Özel’i destekliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zonguldak’ta 500 kişilik bir kalabalık toplaması bile zor.”