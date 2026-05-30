İktidar medyasının Kemal Kılıçdaroğlu aşkı! Canlı yayınlara ve manşetlere doyamadılar

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel karşısında kurultay yarışını kaybetmeden önceki açıklamalarını görmeyen TRT, TGRT Haber, A Haber, CNN Türk ve Yeni Akit gibi yayın organları bayramlaşma programını aktarmak için adeta yarışa girdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için "mutlak butlan" kararı verdi. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine, CHP Genel Merkezi polis eşliğinde apar topar tahliye edildi.

Skandalın ardından CHP lideri Özgür Özel ve yönetimine destek mesajları yağarken; koltuğu mahkeme kararıyla geri alan Kılıçdaroğlu’na tepkiler peş peşe geldi.

OTOBÜSLERLE VATANDAŞ TAŞINDI

Geri dönüşünün hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde bir bayramlaşma programı düzenledi. Kılıçdaroğlu ekibinin, bu programda kalabalık bir gövde gösterisi yapabilmek için çevre illerden otobüslerle vatandaş taşıdığı öğrenildi.

Öte yandan, Genel Merkez'de görevli personelin tüm izinleri de program gerekçesiyle iptal edildi.

YANDAŞ MEDYA ANBEAN CANLI YAYINDA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'e karşı kurultay yarışını kaybetmeden önce yaptığı açıklamaları ekranlarına taşımayan, internet sitelerinde sansürleyen yandaş medyanın programa gösterdiği olağanüstü ilgi gözlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programını canlı aktarabilmek için TRT, TGRT Haber, Türkiye Gazetesi, A Haber, CNN Türk ve Yeni Akit gibi yayın organları adeta birbirleriyle yarışa girdi.

Yandaş kanallar sabahın erken saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünden kesintisiz canlı yayınlar yaparken, iktidara yakın haber siteleri de Kılıçdaroğlu'nun bayramlaşma programını manşetlerinin ilk sırasına yerleştirdi.

İşte yandaş medyanın dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu ilgisi...

