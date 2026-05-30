Kılıçdaroğlu cephesinden AKP medyasına CHP Genel Merkezi'nde özel teşekkür

Tartışmalı mutlak butlan kararı ile göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi, CHP Genel Merkezi bahçesinde AKP medyasına röportaj verdi.

Kılıçdaroğlu'nun destekçisi İzmir Milletvekili Mahir Polat, iktidar medyasından TGRT'nin Ankara Temsilcisi'ne konuştu. Polat, AKP medyasına özel teşekkür etti.

Son bir buçuk senedir CHP'yi ağır ithamlarla hedef alan, hatta CHP Lideri Özgür Özel'in iftira attığını söylediği TGRT için Polat şunları sarf etti

"Bu süreçteki emeklerinizden dolayı size ve sizin ekibinize özellikle teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız."

'TEK ÇAĞRI' İLE GELMİŞLER

Polat, ayrıca otobüs seferleri kaldırılan buluşma için vatandaşların 'tek bir çağrı ile' geldiklerini iddia etti:

"Yollarda insanların geldiğini biliyoruz, hiçbir kamu kaynağı olmadan geldi buradaki yurttaşlar. Tek bir çağrı ile geldiler."