Selahattin Demirtaş'ın son halini Başak Demirtaş paylaştı

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne Cezaevinde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile beraber cezaevinde çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşıp, "Edirne‘den sıcak selamlar...Bi silavên germ..." ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş'ın paylaştığı fotoğraf şu şekilde:

PERVİN BULDAN DA PAYLAŞMIŞTI

Başak Demirtaş'ın paylaştığı fotoğraf Haziran ayında çekildi. Bu kareden önce Haziran başında DEM Partili Pervin Buldan da ziyaret ettiği Demirtaş ile fotoğraf çekilip sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Buldan o paylaşımında yapay zeka fotoğraflarına itibar edilmemesini söylemişti:

Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar.

Pervin Buldan'ın paylaştığı fotoğraf da şu şekilde olmuştu: