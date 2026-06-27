Avrupa'yı kasıp kavurdu Türkiye'yi kuşatmaya geliyor! 40 dereceyi görecek tarih belli oldu
Avrupa'yı etkisi altına alan omega bloğu kasıp kavurdu. Rotasını değiştiren "meteorolojik kıyamet" şimdi de Türkiye'yi kuşatmaya geliyor! Batı kesimler termometrede 40 dereceyi görecek. Aşırı sıcaklardan bunaltacak tarih belli oldu.
Avrupa genelinde haziran ayının son günlerinde yaşanan meteorolojik hareketlilik, uzmanlar tarafından kelimenin tam anlamıyla bir "meteorolojik kıyamet" olarak nitelendiriliyor. Fransa genelinde ulusal sıcaklık ortalaması 30 dereceye ulaşırken ülkede 44.3 derece ile tarihi bir haziran rekoru kırıldı.
Severeweather'ın haberine göre İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), ülkenin güney kesimlerinin 30'lu derecelerin ortasından yukarısına kadar pişmesi üzerine üst üste tarihi "Kırmızı Alarm" uyarıları yayımladı. İspanya ve Fransa'da bu ölümcül sessiz katil nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti.
"Omega Bloku" adı verilen güçlü kilitlenme modelinin merkez üssü batıdan Almanya, Orta Avrupa, Baltık ülkeleri ve Balkanlar'a doğru kayıyor. Zaten oldukça kuru olan bir coğrafya üzerinde ilerleyen bu termal tuzak, tahmin modellerinin bile öngöremediği kadar sert vuruyor.
Aşırı sıcak, istisnai derecede kuru hava ve sürekli esen rüzgarlar; bitki örtüsünün hızla kurumasına, hassas genç bitkilerin ölmesine ve yaban hayatı ile evcil hayvanların ağır stres altına girmesine yol açıyor. Berlin'den Prag'a kadar olan ulusal meteoroloji servisleri, nem oranının yüzde 25'in altına düşmesi ve ani yön değiştiren rüzgarların kontrol edilemeyen orman yangınlarını tetikleme riski nedeniyle en yüksek seviyeli alarma geçti.
Yetkililer bu tarihi doğa olayının en büyük tehlikesinin hava sıcaklığının gece bile 24 derecenin altına düşmediği "tropikal geceler" olduğunu belirtti. İnsan vücudunun kendini soğutma fırsatı bulamadığı bu geceler; yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için hayati risk oluşturuyor.
Avrupa genelinde evlerde merkezi klima sistemlerinin nadir bulunması sebebiyle, hastanelerin acil servisleri sıcak çarpması, kalp krizi, felç ve solunum yolu rahatsızlıkları vakalarına karşı teyakkuza geçirildi.
Fransa ve Benelüks ülkeleri kabusun son gününü yaşarken, sıcaklıklar 39-42 dereceye çıkacak. Batı Almanya'da tüm zamanların rekorları kırılırken, bazı bölgelerde termometrelerin 43 dereceyi göstermesi bekleniyor. İtalya ve Balkanlar'ın kuzeyinde de sıcaklıklar tırmanışa geçecek.
Küresel tahmin modelleri, Doğu Almanya ve Batı Polonya'da 42-43 derecelik benzeri görülmemiş sıcaklıkların bölge tarihindeki tüm rekorları sileceğini öngörüyor. Sıcaklıklar Belarus ve Ukrayna'da 40 derece sınırına dayanırken; Slovakya, Macaristan ve Kuzey İtalya da kavrulacak.
Sıcak hava kubbesi Balkan yarımadasına tam olarak oturacak. İtalya'dan Balkanlar'a, Doğu Hırvatistan ve Kuzey Sırbistan'dan Macaristan ve Güney Polonya'ya kadar geniş bir hat 42 derece ile adeta atmosferik bir kuşatma altına girecek. Romanya ovalarında da sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.
Isı kubbesi Türkiye'nin batısını da etkisi altına alabilir. Sıcaklıkların Ege'de 40 dereceleri görmesi, Marmara'da 34 dereceye ulaşması ve Trakya'da 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Orta bölgelerde beklenen sıcaklık 30-32 derece civarındayken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in etkilenmesi beklenmiyor. Temmuz ayında Atlas Okyanusu'ndan gelecek hava bir nebze serinleme getirecek olsa da o zamana kadar biriken ekstrem ısı kuraklık ve yangın şartlarını ağırlaştıracak.