Avrupa'yı kasıp kavurdu Türkiye'yi kuşatmaya geliyor! 40 dereceyi görecek tarih belli oldu

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Isı kubbesi Türkiye'nin batısını da etkisi altına alabilir. Sıcaklıkların Ege'de 40 dereceleri görmesi, Marmara'da 34 dereceye ulaşması ve Trakya'da 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Orta bölgelerde beklenen sıcaklık 30-32 derece civarındayken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in etkilenmesi beklenmiyor. Temmuz ayında Atlas Okyanusu'ndan gelecek hava bir nebze serinleme getirecek olsa da o zamana kadar biriken ekstrem ısı kuraklık ve yangın şartlarını ağırlaştıracak.