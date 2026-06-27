Esrarengiz bulutlar Van'ı sardı: Çok nadir görülüyor
Van'ın Edremit ve Gevaş ilçelerinde sağanak yağışın ardından gökyüzünde nadir görülen mammatus bulutları belirdi. Gün batımı tonlarıyla birleşen kesecik şeklindeki bulutlar, gökkuşağıyla birlikte görsel şölen oluşturdu.
Van'ın Edremit ve Gevaş ilçeleri arasında kısa süreli sağanak yağışın ardından gökyüzünde sıra dışı bir görüntü ortaya çıktı.
Gökyüzünde aşağı doğru sarkan kese ya da baloncuk benzeri yapılara sahip nadir bulut oluşumu olan mammatus bulutları belirdi.
Gün batımının kızıl ve turuncu tonları mammatus bulutlarıyla birleşince gökyüzü adeta bir tabloya dönüştü, gökkuşağı da bu görsel şölene eşlik etti.
Yeşeren arazilerin arasından süzülen Engil Çayı ve arkasında yükselen Artos Dağı, mammatus bulutlarıyla birlikte drone ile havadan görüntülendi.
Mammatus adı Latince 'meme' anlamına gelen 'mamma' kelimesinden geliyor, bulutların şekli sarkık memelere ya da inek memelerine benzetildiği için bu isim 1894 yılında İngiliz meteorolog William Clement Ley tarafından verildi.
Bu bulutlar aslında başlı başına bir bulut türündense, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) Uluslararası Bulut Atlası'na göre mevcut bulut türlerini tamamlayan bir özellik olarak sınıflandırılıyor.
Mammatus bulutları genellikle fırtına bulutu olarak bilinen kümülonimbus bulutlarının alt kısmında oluşuyor ancak sirüs, altokümülüs ve stratokümülüs gibi farklı bulut türlerinde de görülebiliyor.
Bulutun içindeki nemli ve soğuk hava aşağıya doğru çökerken çevredeki kuru havayla karşılaşıyor ve bu çarpışma o karakteristik kese şeklini yaratıyor.
Normal bulutlar yükselen sıcak havayla oluşurken mammatus bulutları tam tersine batan havayla şekilleniyor, bu yüzden bilim insanları onlara 'baş aşağı duran bulutlar' diyor.
Her bir kese yaklaşık 1 ila 3 kilometre genişliğinde olabiliyor ve bulut tabanının 500 metre kadar altına sarkabiliyor.
Tek bir kesenin ömrü yaklaşık 10 dakika sürüyor ancak bir mammatus alanı birkaç saat boyunca gökyüzünde kalabiliyor.
Yapıları büyük ölçüde buz kristallerinden oluşuyor, daha sıcak ortamlarda ise buz kristallerine aşırı soğumuş su damlacıkları da eşlik edebiliyor.
Mammatus bulutları tehlikeli olmasa da atmosferdeki kararsızlığın ve şiddetli hava olaylarının habercisi sayılıyor. Bu nedenle pilotlar mammatus bulunan bölgelerden türbülans riski nedeniyle uzak durmaları konusunda uyarılıyor.
Bu bulutlar en çarpıcı görüntülerini gün batımında veriyor çünkü güneşin alçak açısı keselerin üç boyutlu yapısını öne çıkarıyor ve bulutlara kırmızı, turuncu, pembe tonlar yüklüyor.
Dünyada en sık ABD ve Avustralya'da görülen mammatus bulutları Türkiye'de son derece nadir rastlanan bir atmosfer olayı ve Van'daki bu görüntüler bölge halkı tarafından büyük ilgiyle karşılandı.
(AA)