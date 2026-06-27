Halk TV Spor ABD galibiyeti sonrası millilere bir müjde daha geldi: FIFA açıkladı

ABD galibiyeti sonrası millilere bir müjde daha geldi: FIFA açıkladı ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup eden millilerimiz, ülke sıralamasında 27. sıraya yükseldi. Milliler, Paraguay mağlubiyeti sonrası 32. sıraya kadar gerilemişti.