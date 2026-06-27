ABD galibiyeti sonrası millilere bir müjde daha geldi: FIFA açıkladı
ABD'yi 3-2'lik skorla mağlup eden millilerimiz, ülke sıralamasında 27. sıraya yükseldi. Milliler, Paraguay mağlubiyeti sonrası 32. sıraya kadar gerilemişti.
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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yle karşılaştı. Los Angeles'ta oynanan mücadelede millilerimiz sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.
TURNUVAYA GRUP AŞAMASINDA VEDA ETTİK
Bu sonuçla birlikte ilk galibiyetini alan milliler, 3 puanla son sırada yer alarak turnuvaya grup aşamasında veda etti.
MİLLİLER 27. SIRADA YER ALDI
ABD galibiyetinin ardından FIFA, ülke sıralamasını güncelledi. 1582.54 puana ulaşan millilerimiz, 27. sırada yer aldı.
PARAGUAY MAĞLUBİYETİ SONRASI 32. SIRAYA GERİLEMİŞTİK
Ay-yıldızlılar, Avustralya ve Paraguay mağlubiyetlerinin ardından 10 sıra birden düşerek 32. sıraya kadar gerilemişti.
FRANSA ZİRVEDE
Listenin ilk sırasında da değişiklik yaşandı. Fransa, Arjantin'i geçerek ilk sıraya yerleşti. Arjantin 2. sırada yer alırken İspanya ise 3. sırada kaldı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi