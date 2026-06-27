İnşaat kazısında kepçeye takıldı: 80 yıl sonra sapasağlam çıktı

Almanya'da yürütülen bir inşaat kazısı sırasında 80 yılı aşkın süredir toprak altında saklı kalan İkinci Dünya Savaşı dönemine ait bir taarruz tankı gün yüzüne çıkarıldı. Kuzey Denizi kıyısındaki askeri üste bulunan zırhlı aracın neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşması arkeologlar arasında büyük heyecan yarattı.

İNŞAAT KAZISINDA TARİHİ KEŞİF

Almanya'nın Cuxhaven bölgesinde yer alan Nordholz donanma hava üssündeki inşaat çalışmaları sırasında işçiler kumun altında büyük bir metal yapıya rastladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen uzman arkeologlar, bulunan yapının İkinci Dünya Savaşı yıllarından kalma "Sturmgeschütz III" (StuG III) tipi bir taarruz tankı olduğunu belirledi. Hamburg kentinin yaklaşık 93 kilometre kuzeybatısında ortaya çıkan zırhlı aracın parçalarının eksiksiz olması dikkat çekti.

NAMLUDAKİ ÇİZGİLERİN GİZEMİ

Bulunan askeri aracın namlusunda yan yana sıralanmış 17 adet beyaz çizgi tespit edildi. Uzmanlar, bu işaretlerin o dönem görev yapan tank mürettebatının savaş cephesindeki başarılarını göstermek için kullandığı bir gelenek olduğunu ifade etti. Her bir çizgi, geçmişte en az bir düşman unsurunun başarılı bir şekilde imha edildiği anlamına geliyor.

KURU KUM TABAKASI DOĞAL KORUMA SAĞLADI

Tarihi tankın 80 yıl boyunca paslanmadan ve çürümeden kalmasının sırrının, gömülü olduğu yamacın zemin yapısı olduğu anlaşıldı. Bölgedeki kuru kum tabakası, metal yüzeylerin hava ve nemle olan temasını keserek koruyucu bir kalkan görevi üstlendi. Bu sayede tankın orijinal kamuflaj boyası ile yürüyen palet aksamları bozulmadan bugüne kadar ulaştı. Kazı alanında ayrıca tanka ait küçük top mermileri ve hafif mühimmatlar da bulundu.

KULESİ OLMAYAN TANK

Dönemin en yaygın askeri araçlarından biri olan StuG III modellerinden savaş boyunca 9 binden fazla üretildi. Bu araçların üretimine 1945 yılının nisan ayında son verildi. Klasik tank tasarımlarından farklı olarak bu modelde dönebilen bir kule mekanizması yer almıyor. Sabit namlusu nedeniyle mürettebatın hedefi vurabilmesi için tankın tüm gövdesini o yöne doğru çevirmesi gerekiyordu.

MÜZE YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Cuxhaven Arkeolojik Miras Direktörü Andreas Hüser, aracın içinin sadece 4 kişinin sığabileceği kadar basık ve dar olduğunu belirtti. Savaşın ardından müttefik kuvvetlerin Nazi silahlarını gömerek imha etme politikası kapsamında toprağa gömüldüğü tahmin edilen bu tarihi vasıta, ağustos ayında koruma ve temizlik işlemleri için Munster şehrine nakledilecek. Restorasyon süreçleri tamamlandıktan sonra ise sergilenmek üzere Dresden'deki Bundeswehr Askeri Tarih Müzesi'ne gönderilecek.