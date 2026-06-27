Arda Güler'i maç biter bitmez aradı: Mourinho kötü haberi bizzat verdi

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yle karşılaşan A Milli Futbol Takımımız sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol de kaydetmeyi başaran Arda Güler'in performansı İspanya'da gündem oldu. Genç futbolcudan övgüyle bahsedilirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

MOURINHO'DAN ARDA GÜLER'E TELEFON

Sport'ta yer alan habere göre; Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından Arda Güler'i aradı. Konuşmada oyuncuya olan güvenini belirten Jose Mourinho, bir süre dinlenmesini ve sezon öncesi kampına odaklanmasını istedi.

BERNARDO SILVA TRANSFERİ İŞLERİ BOZDU

Haberde ayrıca Portekizli teknik adamın Arda Güler'i kilit bir isim olarak gördüğü ancak ilk 11'de düzenli olarak şans veremeyeceği ifade edildi. Bernardo Silva'nın transferi nedeniyle Arda Güler'in eskisi kadar sık forma giyemeyeceği vurgulandı.

TELEFONLA BİZZAT SÖYLEDİ

Deneyimli teknik adamın da telefon konuşmasında bu durumu bizzat Arda Güler'e ilettiği ifade edildi.