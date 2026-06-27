Halk TV Spor 19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar 4 genç voleybolcumuz Fransa'nın Virtus Le Cannet takımında buluştu. Fransızlar 4'ünü de bir arada oynatacak. Güle güle kızlar yolunuz açık olsun.

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