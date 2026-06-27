19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar
4 genç voleybolcumuz Fransa'nın Virtus Le Cannet takımında buluştu. Fransızlar 4'ünü de bir arada oynatacak. Güle güle kızlar yolunuz açık olsun.
Türkiye'de yetişen gençlerimiz de artık Avrupa'nın aranan voleybolcuları oldu. Fransız takımı Virtus Le Cannet, 4 genç voleybolcumuzu da kadrosuna kattı.
Fransız takımına ilk giden Defne Devrim oldu. Defne, geçen sezon da Virtus Le Cannet takımında yer almıştı.
19 yaşındaki pasör voleybolcu fabrikası VakıfBank'ın altyapısından yetişti.
1.87 boyundaki Defne, geçen sezon transfer olduğu Fransız takımında 1 sezon daha forma giyecek. Anlaşma açıklandı.
Fransız takımı Türkiye'den transferlere devam etti. Bir başka voleybolcu fabrikası Eczacıbaşı'ndan yetişen Eylül Durgun da Virtus Le Cannet'e transfer oldu.
21 yaşındaki ve 1.89 boyundaki Eylül smaçör olarak görev yapıyor.
Eylül, Beşiktaş, Karayolları, Sarıyer, Bahçelievler'de oynadı. Artık Virtus Le Cannet forması giyecek.
Ela Çiftçi libero. 19 yaşında 1.63 boyunda. O da Eczacıbaşı'nın altyapısından yetişti.
Eczacıbaşı U18 takımında oynarken Fransızların dikkatini çekti. Anlaşma açıklandı. 1 yıllığına imza attı.
Ceyda Kuyan daha 19 yaşında. Boyu 1.93. Smaçör olarak görev yapıyor.
VakıfBank'ın altyapısından yetişti. Geçen sezon ise Zerenspor'da forma giydi.
Ceyda da yeni ezonda Fransız takımı için mücadele edecek. Güle güle kızlar, yolunuz açık olsun.