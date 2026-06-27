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Halk TV Spor 19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar

4 genç voleybolcumuz Fransa'nın Virtus Le Cannet takımında buluştu. Fransızlar 4'ünü de bir arada oynatacak. Güle güle kızlar yolunuz açık olsun.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 1
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Türkiye'de yetişen gençlerimiz de artık Avrupa'nın aranan voleybolcuları oldu. Fransız takımı Virtus Le Cannet, 4 genç voleybolcumuzu da kadrosuna kattı.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 2
2 12

Fransız takımına ilk giden Defne Devrim oldu. Defne, geçen sezon da Virtus Le Cannet takımında yer almıştı.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 3
3 12

19 yaşındaki pasör voleybolcu fabrikası VakıfBank'ın altyapısından yetişti.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 4
4 12

1.87 boyundaki Defne, geçen sezon transfer olduğu Fransız takımında 1 sezon daha forma giyecek. Anlaşma açıklandı.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 5
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Fransız takımı Türkiye'den transferlere devam etti. Bir başka voleybolcu fabrikası Eczacıbaşı'ndan yetişen Eylül Durgun da Virtus Le Cannet'e transfer oldu.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 6
6 12

21 yaşındaki ve 1.89 boyundaki Eylül smaçör olarak görev yapıyor.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 7
7 12

Eylül, Beşiktaş, Karayolları, Sarıyer, Bahçelievler'de oynadı. Artık Virtus Le Cannet forması giyecek.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 8
8 12

Ela Çiftçi libero. 19 yaşında 1.63 boyunda. O da Eczacıbaşı'nın altyapısından yetişti.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 9
9 12

Eczacıbaşı U18 takımında oynarken Fransızların dikkatini çekti. Anlaşma açıklandı. 1 yıllığına imza attı.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 10
10 12

Ceyda Kuyan daha 19 yaşında. Boyu 1.93. Smaçör olarak görev yapıyor.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 11
11 12

VakıfBank'ın altyapısından yetişti. Geçen sezon ise Zerenspor'da forma giydi.

19'luk Defne 21'lik Eylül 19'luk Ela 18'lik Ceyda: 4'ünü birden kaptılar güle güle kızlar - Fotoğraf: 12
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Ceyda da yeni ezonda Fransız takımı için mücadele edecek. Güle güle kızlar, yolunuz açık olsun.

Voleybol Transfer Fransa Vakıfbank Eczacıbaşı
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