Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor
77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. İnanır’ın cenazesi, veda töreninin düzenleneceği Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne getirildi.
Oynadığı filmlerle Türk sinemasına damga vuran, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. 77 yaşında hayatını kaybeden İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleniyor.
Tören için sanat ve siyaset dünyasından birçok isim salona geldi.
Törenin ardından İnanır'ın cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİ İÇERİ ALINMADI
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın cenazesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi içeri alınmadı, salonun kapısına konuldu. CHP Lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun çelenkleri ise sahneye konuldu.
PERİHAN SAVAŞ: BENİM KAHRAMANIMDI
Anma töreni öncesinde konuşan Perihan Savaş, "Çok acı. Ne söylenir bilmiyorum ama sadece şunu söylemek istiyorum; onu çok özleyeceğiz. Ölmedi zaten, yaşıyor o. Benim kahramanımdı o." ifadelerini kullandı.
ÖNCE ANNESİNİ SONRA KADİR İNANIR'I KAYBETTİ
3 gün arayla annesi Altun Arıca ve dayısı Kadir İnanır'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ünlü şarkıcı Soner Arıca, anma töreninde duygularını paylaştı. Arıca, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle anlattı:
"Çok üzgün ve şaşkınım. Böyle bir şey, tabii ki hiç kimseye yakışmıyor. Ölüm demekte bile zorlanıyorum. Hiç kimseye yakışmıyor ama sanki ona hiç böyle bir şey olmayacakmış gibi düşünüyordum.
O yüzden çok tuhaf yani, çok çok tuhaf. İnanmıyorum, gerçekten inanmıyorum. Yani niye buradayız diye... Çok tuhaf, gerçekten çok tuhaf. Çok üzgünüm.
Bir de annemi de kaybettik üç gün önce. Üst üste..."
CENAZESİ SALONA GETİRİLDİ
Vefatıyla ülkeyi yasa boğan Kadir İnanır’ın cenazesi, törenin düzenleneceği Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne getirildi.