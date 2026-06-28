Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanıyor

3 gün arayla annesi Altun Arıca ve dayısı Kadir İnanır'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan ünlü şarkıcı Soner Arıca, anma töreninde duygularını paylaştı. Arıca, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle anlattı:

"Çok üzgün ve şaşkınım. Böyle bir şey, tabii ki hiç kimseye yakışmıyor. Ölüm demekte bile zorlanıyorum. Hiç kimseye yakışmıyor ama sanki ona hiç böyle bir şey olmayacakmış gibi düşünüyordum.

O yüzden çok tuhaf yani, çok çok tuhaf. İnanmıyorum, gerçekten inanmıyorum. Yani niye buradayız diye... Çok tuhaf, gerçekten çok tuhaf. Çok üzgünüm.

Bir de annemi de kaybettik üç gün önce. Üst üste..."