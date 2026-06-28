Kılıçdaroğlu'nun çelengi Kadir İnanır'ın veda törenine alınmadı
Usta oyuncu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen veda töreninde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği çelenk içeri alınmadı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen çelenkler ise sahneye konuldu.
77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleniyor.
İnanır'ın naaşı tören için salona getirildi. Salon çelenklerle dolarken, bir detay dikkat çekti.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kadir İnanır'ın veda töreni için Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelenk içeri alınmadı. Mutlak butlanla CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu'nun çelengi salonun kapısına konuldu.
ÖZEL VE İMAMOĞLU'NUN ÇELENKLERİ SAHNEYE KONULDU
Öte yandan CHP Lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği çelenklerin ise sahneye konulduğu öğrenildi.
Oynadığı filmlerle Türk sinemasına damga vuran, Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır için ilk olarak saat 13'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenlenecek.
İnanır'ın cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde
kılınacak. Cenaze namazının ardından ise Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.