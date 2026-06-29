Kafe ve restoranlarda yeni dönem! 1 Temmuz'da resmen başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin ne yediğini tam olarak bilmesini sağlayacak büyük bir adım atıyor. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni mevzuata göre; otel, restoran, kafe ve lokanta gibi toplu tüketim mekanlarında sunulan menülerin içeriği tamamen şeffaf hale gelecek.

ETİN TÜRÜ VE ALERJENLER AÇIKÇA YAZILACAK

Artık menülerde sadece "kebap", "döner" veya "köfte" gibi genel isimler kullanılamayacak. İşletmeler, yemekte kullanılan etin türünü (dana, kuzu, tavuk vb.) net bir şekilde belirtmekle yükümlü olacak. Bunun yanı sıra, yemeklerin içindeki temel malzemeler, alerjen maddeler, alkol veya domuz kaynaklı bileşenlerin bulunup bulunmadığı da tüketicinin görebileceği şekilde paylaşılacak.

KALORİ BİLGİSİ İÇİN SON TARİH 2027

Yeni kararla birlikte yemeklerin kalori değerlerinin de menülerde yer alması zorunlu kılınıyor. Ancak bakanlık, kalori tablosuna geçiş için işletmelere zaman tanıdı; bu bilgilerin en geç 31 Aralık 2027 tarihine kadar sisteme entegre edilmesi gerekiyor. İşletmeler bu zorunlu detayları basılı menü, dijital ekran, kara tahta veya QR kod aracılığıyla sunabilecek.

UYMAYAN İŞLETMELERE PARA CEZASI

1 Temmuz itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri sahaya inerek sıkı bir denetim zinciri başlatacak. Eksik bilgi veren veya etin kökenini gizleyen işletmelere idari para cezası kesilecek. Lokanta ve kafelerin cezai yaptırımla karşılaşmamaları için menülerini hızla güncellemeleri gerekiyor.