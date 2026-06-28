4 8

Akpınar, "Er meydanına çıkan her pehlivan; gücüyle, edebiyle, duruşuyla bu kadim geleneği temsil etmektedir. 2 yıldan bu yana bu güreş meydanı dağılmıştı, bozulmuştu, güreş festivali yapılmıyordu. Şampiyonumuz Şeref Eroğlu'nun ismi aşağılara indirilmişti. Ama Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Şeref Eroğlu Er Meydanı'nı yeniden düzenledik. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bizler, ata sporumuz güreşi yaşatmaya, geleneklerimizi geleceğe aktarmaya, bu toprakların değerlerine sahip çıkmaya devam ediyoruz. Evet, 3 tane festival düzenliyoruz. Dereköy, Baydemirli ve Boyalı. Bu bizim için Dulkadiroğlu Belediyesi olarak bir şereftir. Birliğimiz, gücümüz, er meydanı sözümüzdür" diye konuştu.