Deniz Göktaş yurtdışına kaçtığı iddiasına yanıt verdi! "Uzun yıllar ülkede olacağım"

Politik mizahı nedeniyle son günlerin en çok tartışılan komedyeni Deniz Göktaş'ın 'yurt dışına kaçtığı' iddia edildi. Göktaş, iddiaya X hesabından yanıt verdi. Göktaş, önceden planlanmış olduğunu belirttiği bir tatile çıktığını ifade etti. Yurtdışında olmasını 'istihbarat haberi gibi' paylaşanlara tepki gösteren Göktaş, "22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım." dedi.

Göktaş, ayrıca 'bir durum' olursa ilk uçakla Türkiye'ye dönüş yapacağını belirtti.

"ÜÇ TİŞÖRT İLE TATİLE GELDİM"

Göktaş, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"merhabalar,

bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran’da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım :) Türkiye’de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor."