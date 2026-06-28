YouTube'da rekor kırdı, tek kuruş kazanmadı: Deniz Göktaş sosyal medyanın gündeminde

Komedyen Deniz Göktaş, 24 Haziran'da izleyiciyle buluşturduğu "Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisiyle YouTube'da kısa sürede 4.5 milyon izleyici sayısına ulaştı. Gösterisini ücretli dijital platformlara satmak yerine doğrudan ve ücretsiz olarak kendi kanalında yayımlamayı tercih eden Göktaş'ın, 4,5 milyon izlenmeyi aşan videoda para kazanma özelliğini aktif etmemesi sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Milyonlarca kişi, fazla sayıda reklam kesintileri olmadan gösteriyi izleme fırsatı bulurken, Göktaş'ın ticari kaygı gütmeyen bu hareketi izleyici tarafından övgüyle karşılandı.

Yayımlandığı andan itibaren geniş yankı uyandıran gösteride, Türkiye'nin güncel siyasi gündemi cesur ve mizahi bir dille ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ve CHP içindeki mutlak butlan tartışmalarına kadar birçok konunun işlendiği stand-up gösterisi, izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Gösteriden alınan kesitler, sosyal medya platformlarında hızla yayılarak milyonlarca kez görüntülendi ve gündemin üst sıralarına yerleşti.

GÖSTERİ KESİTLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Gösterinin sosyal medyada çığ gibi büyümesinin ve çokça paylaşılmasının ardından bazı videolarla ilgili yasal kısıtlamalar uygulandı. İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) tarafından yapılan duyuruya göre, gösteriden paylaşılan bazı kesitler hakkında 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli kararı alındı. Bu kararın hemen ardından, söz konusu paylaşımlar X platformu tarafından Türkiye'deki kullanıcılar için görünmez hale getirildi.