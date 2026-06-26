Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisinin kesitleri X'ten kaldırılıyor

Komedyen Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi politik ve cesur mizahı ile yoğun beğeni toplamıştı. Gösteriden alınan kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi. Karar, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle uygulanırken, ilgili içerikler X platformu tarafından Türkiye'den erişilemez hale getirildi.

1 GÜNDE 1 MİLYON İZLENDİ

Gösteri, ücretsiz olarak yayımlandığı gün yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra çeşitli siyasetçiler ile farklı toplumsal gruplara yönelik espriler nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Erişim engeli kararının ardından, söz konusu içerikler yalnızca Türkiye'deki kullanıcılar için görünmez kılındı. Konuya ilişkin yetkili makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.