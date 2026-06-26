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Halk TV Türkiye Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisinin kesitleri X'ten kaldırılıyor

Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisinin kesitleri X'ten kaldırılıyor

Komedyen Deniz Göktaş'ın gösterisinden alınan kesitler mahkeme kararı ile X'ten kaldırıldı.

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Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisinin kesitleri X'ten kaldırılıyor
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Komedyen Deniz Göktaş'ın Ölü Deniz adlı stand-up gösterisi politik ve cesur mizahı ile yoğun beğeni toplamıştı. Gösteriden alınan kesitlerin yer aldığı X paylaşımlarına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildi. Karar, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle uygulanırken, ilgili içerikler X platformu tarafından Türkiye'den erişilemez hale getirildi.

Deniz Göktaş'ın 'Ölü Deniz' gösterisinin kesitleri X'ten kaldırılıyor - Resim : 1

1 GÜNDE 1 MİLYON İZLENDİ

Gösteri, ücretsiz olarak yayımlandığı gün yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra çeşitli siyasetçiler ile farklı toplumsal gruplara yönelik espriler nedeniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

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Erişim engeli kararının ardından, söz konusu içerikler yalnızca Türkiye'deki kullanıcılar için görünmez kılındı. Konuya ilişkin yetkili makamlardan ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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