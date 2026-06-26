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Halk TV Türkiye Deniz Göktaş'ın çok konuşulan gösterisi rekor kırdı! 1 buçuk milyonu geçti

Deniz Göktaş'ın çok konuşulan gösterisi rekor kırdı! 1 buçuk milyonu geçti

Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi YouTube’da kısa sürede 1,5 milyon izlenmeyi aştı. Harbiye’de sahnelenen gösteri, siyasi göndermeleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Deniz Göktaş'ın çok konuşulan gösterisi rekor kırdı! 1 buçuk milyonu geçti

Ünlü komedyen Deniz Göktaş’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi, YouTube’da kısa sürede büyük bir izlenme başarısına ulaştı. Gösteri, 1 buçuk milyon izlenmeyi geçerek dikkat çekti.

1 Haziran’da Harbiye’de sahnelenen “Ölü Deniz” performansı, daha sonra YouTube üzerinden izleyiciyle buluştu. Göktaş’ın gösterisi, platformda yayınlanmasının ardından kısa sürede viral oldu.

1,5 MİLYON İZLENMEYİ AŞTI

90 dakikalık stand-up gösterisi, yayınlandığı andan itibaren hızla yükselen izlenme sayısıyla 1 buçuk milyon barajını geçti. Sosyal medyada paylaşılan kesitler de milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

Deniz Göktaş'ın çok konuşulan gösterisi rekor kırdı! 1 buçuk milyonu geçti - Resim : 1

Deniz Göktaş'ın politik mizahı sosyal medyayı birbirine kattı! Hem Erdoğan'a hem İmamoğlu'na...Deniz Göktaş'ın politik mizahı sosyal medyayı birbirine kattı! Hem Erdoğan'a hem İmamoğlu'na...

SİYASİ ESPRİLERİYLE DAMGA VURDU

Gösteride Türkiye’nin güncel siyasi ve sosyal gündemine dair birçok konu mizahi bir dille ele alındı. Erdoğan’dan İmamoğlu’na, Saraçhane eylemlerinden siyasi tartışmalara kadar pek çok başlıkta yaptığı esprilerle sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Deniz Göktaş'ın çok konuşulan gösterisi rekor kırdı! 1 buçuk milyonu geçti - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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