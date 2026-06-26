Deniz Göktaş'ın çok konuşulan gösterisi rekor kırdı! 1 buçuk milyonu geçti
Komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi YouTube’da kısa sürede 1,5 milyon izlenmeyi aştı. Harbiye’de sahnelenen gösteri, siyasi göndermeleriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ünlü komedyen Deniz Göktaş’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi, YouTube’da kısa sürede büyük bir izlenme başarısına ulaştı. Gösteri, 1 buçuk milyon izlenmeyi geçerek dikkat çekti.
1 Haziran’da Harbiye’de sahnelenen “Ölü Deniz” performansı, daha sonra YouTube üzerinden izleyiciyle buluştu. Göktaş’ın gösterisi, platformda yayınlanmasının ardından kısa sürede viral oldu.
1,5 MİLYON İZLENMEYİ AŞTI
90 dakikalık stand-up gösterisi, yayınlandığı andan itibaren hızla yükselen izlenme sayısıyla 1 buçuk milyon barajını geçti. Sosyal medyada paylaşılan kesitler de milyonlarca kullanıcıya ulaştı.
SİYASİ ESPRİLERİYLE DAMGA VURDU
Gösteride Türkiye’nin güncel siyasi ve sosyal gündemine dair birçok konu mizahi bir dille ele alındı. Erdoğan’dan İmamoğlu’na, Saraçhane eylemlerinden siyasi tartışmalara kadar pek çok başlıkta yaptığı esprilerle sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.