Deniz Göktaş'ın çok konuşulan gösterisi rekor kırdı! 1 buçuk milyonu geçti

Ünlü komedyen Deniz Göktaş’ın Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelediği “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi, YouTube’da kısa sürede büyük bir izlenme başarısına ulaştı. Gösteri, 1 buçuk milyon izlenmeyi geçerek dikkat çekti.

1 Haziran’da Harbiye’de sahnelenen “Ölü Deniz” performansı, daha sonra YouTube üzerinden izleyiciyle buluştu. Göktaş’ın gösterisi, platformda yayınlanmasının ardından kısa sürede viral oldu.

1,5 MİLYON İZLENMEYİ AŞTI

90 dakikalık stand-up gösterisi, yayınlandığı andan itibaren hızla yükselen izlenme sayısıyla 1 buçuk milyon barajını geçti. Sosyal medyada paylaşılan kesitler de milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

SİYASİ ESPRİLERİYLE DAMGA VURDU

Gösteride Türkiye’nin güncel siyasi ve sosyal gündemine dair birçok konu mizahi bir dille ele alındı. Erdoğan’dan İmamoğlu’na, Saraçhane eylemlerinden siyasi tartışmalara kadar pek çok başlıkta yaptığı esprilerle sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.