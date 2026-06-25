Son dakika | Rasim Arı ile Mesut Özarslan AKP Genel Merkezi'nde
Son dakika... AKP'ye bugün katılacak olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa edip uzun zamandır AKP'ye geçeceği konuşlan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AKP Genel Merkezi'ne geldi.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
CHP'den istifa etmesinin ardından uzun zamandır AKP'ye katılacağı konuşulan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı AKP Genel Merkezi'nde.
İki ismin yanı sıra CHP’den dün istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan bugün AKP saflarına katılacak. Başkanlar bugün AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında Erdoğan'dan AKP rozetlerini alacak.
Haber güncellenecek...
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi