Halk TV Türkiye Son dakika | Rasim Arı ile Mesut Özarslan AKP Genel Merkezi'nde

Son dakika | Rasim Arı ile Mesut Özarslan AKP Genel Merkezi'nde Son dakika... AKP'ye bugün katılacak olan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile CHP'den istifa edip uzun zamandır AKP'ye geçeceği konuşlan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AKP Genel Merkezi'ne geldi.