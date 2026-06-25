Keşan Belediye Başkanı bugün AKP rozeti takacak! Bir ay önce meydanlarda böyle isyan etmişti

CHP logosu altında girdiği seçimlerde belediye başkanı seçildikten sonra seçmenin iradesine sırtını dönerek AKP'ye geçen belediye başkanları kervanına Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da eklendi. Eşiyle birlikte dün sabah saatlerinde e-Devlet üzerinden CHP'den istifa eden Özcan'ın, bugün resmi olarak AKP'ye geçmesi bekleniyor. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığı kulis bilgilerine göre; Özcan'ın transfer sürecini bir AKP Edirne Milletvekili yürüttü. Özcan'ın, bugün AKP'ye katılacağı duyurulan İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile birlikte iktidar partisi rozetini takacağı belirtildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILAN İSTİFA DOĞRULANDI

Özcan'ın istifa süreci Cumhuriyet Halk Partisi kanadından da teyit edildi. CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Mehmet Özcan’ın istifa işlemini e-Devlet üzerinden resmiyete döktüğünü açıkladı. Yapılan incelemede Özcan'ın parti sistemindeki üyelik kaydının sonlandığı bildirildi. Kararın gerekçesine dair Özcan cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BİR AY ÖNCE CHP İÇİN MEYDANDAYDI

Bugün iktidar partisine geçmeye hazırlanan Özcan'ın, çok yakın bir geçmişte CHP yönetimini savunan eylemlerde meydandaydı. Özcan, bir ay önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP kurultayı için verdiği mutlak butlan kararına karşı Keşan'da düzenlenen protesto yürüyüşünde en ön safta yer almıştı.

"BUNLARA ÇANAK TUTANI HİÇ AFFETMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Yağmur altında kalabalığa seslenen Mehmet Özcan, davanın arkasındaki isim olarak işaret ettiği butlan Kılıçdaroğlu'nu şu sözlerle eleştirmişti:

"Çok değerli hemşerilerim, bu yağmur altında sizleri bekletmek istemiyorum. Kısaca bir şey söyleyeceğim. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu içime sindiremiyorum, kabul etmiyoruz. Ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ilk kazandığı seçime 'şaibeli' dediler ya, sonra tekrarlandı. Görecek... Eğer normal şartlarda giderse kurultay, bu sefer İmamoğlu'nun İstanbul Belediyesi'ni 1 milyon farkla kazandığı ikinci seçiminin sonucuna benzeyecek. Ve bu utancı hiç yakıştıramıyorum partime. Bunu, buna çanak tutanı, bunlara çanak tutanı hiç affetmeyeceğiz. O pimi çekilmiş bombayı kendi kendine üzerine aldı. Türkiye değil, hedefi demek ki ölene kadar Parti Genel Başkanlığı. Hepinize saygılar sunuyorum."