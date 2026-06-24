Erdoğan 'Katılımlar sürecek' demişti: 3 belediye başkanı daha AKP'ye geçiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Partimize katılımlar sürecek" demesinin ardından Nevşehir Belediye Başkanı, Keçiören Belediye Başkanı ve Keşan Belediye Başkanı'nın AKP'ye geçmesi bekleniyor.
İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AKP'ye katılması bekleniyor.
İktidara yakın yayın organlarından TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, perşembe günü gerçekleştirilecek AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partiye yeni katılımların olacağını aktardı.
Atik'in aktardığına göre AKP'ye katılacak isimler şöyle:
- Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı
- Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan
- Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan
ÖZARSLAN AKP'YE KATILACAĞINI SÖYLEDİ
Habertürk'te yer alan habere göre ise CHP'den istifa ettikten sonra kendisine bir türlü parti bulamayan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AKP'ye katılacağını doğruladı.
Özarslan, Arı ve Özcan'a AKP rozetini bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takması bekleniyor.
ERDOĞAN 'KATILIMLAR SÜRECEK' DEMİŞTİ
Öte yandan Erdoğan, çarşamba günkü grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir ile Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktıktan sonra "Partimize yeni katılımlar olacak" demişti.