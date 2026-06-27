Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne başvurdu

Galatasaray Kulübü'nün Şampiyonlar Ligi için wilcard başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Sarı kırmızılı kulübün kadın voleybol takımı geçen sezonu Sultanlar Ligi'nde 5. sırada tamamlamıştı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı geçen sezon CEV Cup finalinde ise İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri ’76 takımını ilk maçta deplasmanda 3-2, ikinci maçta da kendi sahasında 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.

Sarı kırmızılı takımın kaptanı İlkin Aydın müthiş performansıyla maçın oyuncusu seçilmişti.

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALACAK

Eskiaçık'ın haberine göre; Galatasaray Daikin, yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için wildcard başvurusunda bulundu.

Gelecek yanıt için beklemeye geçen Galatasaray Kulübü, başvurunun kabul edilmesi halinde yeni sezonda CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Galatasaray başvurunun reddedilmesi halinde ise CEV Cup'ta yer alacak.