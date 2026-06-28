Amedspor ve Erzurumspor yine karşı karşıya geldi

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Süper Lig'in yeni ekipleri Amedspor ve Erzurumspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de kıyasıya mücadele veren iki kulüp şimdi de transferde karşı karşıya geliyor.

İKİ TAKIM DA OLAYINKA'YI İSTİYOR

Amida Haber'de yer alan bilgilere göre; Amedspor ve Erzurumspor, bonservisi elinde bulunan Peter Olayinka’yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

AMEDSPOR ŞARTLARI ZORLUYOR

Diyarbakır ekibi ara transfer döneminde de Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak istemiş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Bu sefer transferi tamamlamak isteyen Amedspor şartları zorlamaya karar verdi.

26 MAÇTA 4 GOL KAYDETTİ

Sezona Kızılyıldız formasıyla başlayan Olayinka daha sonrasında Güney Kıbrıs ekibi APOEL'e transfer oldu. Toplamda 26 maça çıkan Olayinka, 4 gol kaydetti.