Altın alanlar kara kara düşünürken büyük hamleyi yaptılar

Altın piyasalarında yaşanan son gelişmeler, ellerinde altın bulunduran yatırımcıları endişelendirmeye başladı. Altın fiyatlarının gerileyerek son 7 ayın en düşük seviyesine ulaşması, piyasada altın alanların kara kara düşünmesine yol açtı. Fiyatlardaki bu sert gerileme birçok yatırımcıyı düşündürürken, süreç Çin tarafında tam tersi bir hamleyle karşılandı.

ALTIN ALANLAR KARA KARA DÜŞÜNÜRKEN BÜYÜK HAMLEYİ YAPTILAR

Analistlerin güçlü perakende talebine bağladığı süreçte, Çinli yatırımcılar fiyatlar düştükçe altın varlıklarını kademeli olarak artırmaya başladı. Düşüşü fırsat gören Çin, yalnızca mayıs ayında 163 ton altın ithal ederek Mart 2024'ten bu yana en büyük aylık dış alımını gerçekleştirdi ve ithalatta 3 ay üst üste 150 ton barajını aştı.

Bu alımlarla birlikte Çin'in 2026'nın ilk 5 ayındaki toplam altın ithalatı %76 artarak tam 692 tona ulaştı.

Piyasadaki bu yoğun talebe paralel olarak Çin Halk Bankası da alımlarına hız kesmeden devam etti. Mayıs ayında resmi rezervlerine 10 ton altın daha ekleyen banka, böylece üst üste 19 ay boyunca alım yapmış oldu ve toplam altın varlığını 2 bin 331 tona yükseltti.

Küresel finans devlerinden İsviçreli UBS de bu geri çekilmeyi bir "alım fırsatı" olarak nitelendirdi.

UBS, Fed'in ilk faiz indiriminin 2027'ye kalması beklentisi, zayıflamaya yatkın dolar ve merkez bankalarının alımları doğrultusunda ons altının önümüzdeki 12 ayda 5.200 dolara ulaşabileceğini öngördü.