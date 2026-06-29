Ne sulama gerek ne budama: Bu ağaçlar kendi halinde yetişip kilolarca meyve veriyor!

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4-CEVİZ

Derin kök sistemiyle yeraltı suyuna kendi başına ulaşabilen ceviz, sabır isteyen ama karşılığını misliyle ödeyen ağaçların başında geliyor. Aşılı fidanlar 4 ila 6 yılda meyve vermeye başlarken 10 yaşındaki bir ağaçtan yılda 50 kilogram, 20 yaşına ulaşan olgun bir ağaçtan ise 100 kilogram ceviz toplamak mümkün oluyor.

Ekonomik ömrü 40 ila 70 yıl arasında değişen ceviz, bir kez kurulduktan sonra mevsimlik yağışlarla bile idare edebiliyor ve ticari değeri yüksek meyvesiyle yatırımın karşılığını uzun vadede fazlasıyla veriyor.