Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi

4 11

Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Almanya, 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatmaya giden maçı oynayan takım konumuna gelirken Almanya'yı Arjantin ve İtalya (11) ile İngiltere (10) takip ediyor.