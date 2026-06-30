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Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi

Almanya, Dünya Kupası'ndan elendi. Panzerler tarihinde bunu ilk kez yaşadı. Almanya'nın elenişinin arkasından Türkiye çıktı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
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Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 1
1 11

Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonanın iddialı takımı olan Panzerler, E Grubu'nda lider olarak çıktı ve D Grubu'nu 3. sırada bitiren Paraguay'la son 32 turunda karşı karşıya geldi.

Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 2
2 11

Almanya'da Galatasaray forması giyen Leroy Sane, maça ilk 11'de başladı. Maça hızlı başladılar. Ancak ilk golü atan taraf Paraguay oldu. 42. dakikada Almiron'un ceza sahası gerisine gönderdiği pası alan Galarza'nın sert ortasına Enciso kafa ile durumu 1-0 yaptı.

Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 3
3 11

Almanya 2. yarıya baskılı başladı. 54. dakikada sol kanattan verilen pasla hareketlenen Wirtz, ceza alanına ortasını yaptı. Havertz, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1.

Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 4
4 11

Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Almanya, 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatmaya giden maçı oynayan takım konumuna gelirken Almanya'yı Arjantin ve İtalya (11) ile İngiltere (10) takip ediyor.

Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 5
5 11

Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 6
6 11

Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.

Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 7
7 11

Almanya'nın bu başına ilk kez geldi. Panzerler, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 8
8 11

Almanya, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda ise 12 yıllık kupa özlemine son veremedi ve son 32 turunda elendi.

Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 9
9 11

Almanya'yı yakan takım Türkiye oldu. Milli takımımız, D Grubu'nda Paraguay'la aynı gruptaydı. Grupta ayrıca ABD ve Avustralya vardı.

Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 10
10 11

Ancak millilerimiz grupta ilk 2 maçta çok kötü performans gösterip yenildi. Paraguay'ın elenmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Millilerimizi 1-0 mağlup ettiler ve grupta bizi geçerek 3. sırada yer alıp, Almanya'ya rakip oldu.

Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi - Fotoğraf: 11
11 11

Paraguay milli takımımıza yenilseydi Almanya'ya rakip olamayacaktı ve bu sonuç ortaya çıkmayacaktı.

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