Almanya'yı biz yaktık: Tarihinde başına ilk kez geldi
Almanya, Dünya Kupası'ndan elendi. Panzerler tarihinde bunu ilk kez yaşadı. Almanya'nın elenişinin arkasından Türkiye çıktı.
Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşadı. Şampiyonanın iddialı takımı olan Panzerler, E Grubu'nda lider olarak çıktı ve D Grubu'nu 3. sırada bitiren Paraguay'la son 32 turunda karşı karşıya geldi.
Almanya'da Galatasaray forması giyen Leroy Sane, maça ilk 11'de başladı. Maça hızlı başladılar. Ancak ilk golü atan taraf Paraguay oldu. 42. dakikada Almiron'un ceza sahası gerisine gönderdiği pası alan Galarza'nın sert ortasına Enciso kafa ile durumu 1-0 yaptı.
Almanya 2. yarıya baskılı başladı. 54. dakikada sol kanattan verilen pasla hareketlenen Wirtz, ceza alanına ortasını yaptı. Havertz, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-1.
Maçın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Almanya, 12 maçla Dünya Kupası'nda en fazla uzatmaya giden maçı oynayan takım konumuna gelirken Almanya'yı Arjantin ve İtalya (11) ile İngiltere (10) takip ediyor.
Uzatmalarda 102. dakikasında Almanya'da Tah'ın kafa vuruşundan bulduğu gol, VAR kararıyla Alman futbolcu Anton'un kaleci Gill'i engellediği gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Paraguay, seri penaltı atışlarında 4-3 galip gelerek son 16 turuna yükseldi.
Almanya'nın bu başına ilk kez geldi. Panzerler, Dünya Kupası tarihinde ilk kez seri penaltı atışlarından mağlubiyetle ayrıldı.
Almanya, 1954, 1974, 1990 ve 2014'te şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarmıştı. Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda ise 12 yıllık kupa özlemine son veremedi ve son 32 turunda elendi.
Almanya'yı yakan takım Türkiye oldu. Milli takımımız, D Grubu'nda Paraguay'la aynı gruptaydı. Grupta ayrıca ABD ve Avustralya vardı.
Ancak millilerimiz grupta ilk 2 maçta çok kötü performans gösterip yenildi. Paraguay'ın elenmesine kesin gözüyle bakılıyordu. Millilerimizi 1-0 mağlup ettiler ve grupta bizi geçerek 3. sırada yer alıp, Almanya'ya rakip oldu.
Paraguay milli takımımıza yenilseydi Almanya'ya rakip olamayacaktı ve bu sonuç ortaya çıkmayacaktı.