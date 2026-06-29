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Hacıosmanoğlu yapmadı: Özür dileyip istifa etti

Dünya Kupası'nda başarılı olamayan ülkelerin federasyon başkanlarının istifalarına bir yenisi daha eklendi. Hacıosmanoğlu yapmadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Hacıosmanoğlu yapmadı: Özür dileyip istifa etti
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Dünya Kupası'nın en başarısız ülkelerinden biri olduk.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifası istenen isimlerden biri oldu ama bunu yapmadı.

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Ancak başarısız olan diğer ülkelerin federasyon başkanlarından peş peşe ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları'nın yer aldığı H Grubu'nu son sırada tamamlayan Suudi Arabistan'da, federasyon başkanı Al-Misehal görevinden ayrıldığını duyurdu.

Hacıosmanoğlu yapmadı: Özür dileyip istifa etti - Resim : 2

SORUMLULUĞU ÜSTLENDİ

Al-Misehal, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Milli takımın Dünya Kupası'nda bir sonraki tura kalamaması, tüm hedeflerimizin gerisinde kalan bir sonuçtur ve bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Takımımızı daha iyi bir konumda görmeyi ümit eden herkesten özür diliyorum. Sorumluluk bilinci, yeni bir sayfa açılmasına fırsat tanımayı gerektiriyor. Bu nedenle mevcut görev süremin sonuna kadar devam etmeme kararı aldım" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu yapmadı: Özür dileyip istifa etti - Resim : 3
7 yıldır başkanlık görevini yürüten Al-Misehal, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası ev sahipliğini kazanmasında önemli rol oynamıştı.
Üst üste 3. kez Dünya Kupası'nda mücadele eden Suudi Arabistan, Uruguay ile 1-1, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalırken, İspanya'ya 4-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF İbrahim Hacıosmanoğlu Suudi Arabistan Dünya Kupası
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