Son Dakika | Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir, Temmuz 2024'te gerçekleşen ve 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı trafik kazasından 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Zehra Kınık'ın cezasını yatıp yatmadığı merak edilirken durumunu babası Kerem Kınık açıkladı.

ESKİ KIZILAY BAŞKANININ KIZI FATMA KINIK'IN CEZAEVİNDE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından yargılandığı mahkemece hapis cezasına çarptırılan Fatma Zehra Kınık Demir'in bir süredir cezaevinde olduğu babası Kerem Kınık tarafından duyuruldu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık, kızının mahkemece verilen cezasını çekmek üzere cezaevinde bulunduğunu belirtti.

Kınık, bazı medya organlarında ailesinin hedef gösterildiğini ve çarpıtma haberler yapıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kızım Fatıma Zehra Kınık Demir karıştığı kaza nedeni ile yargılandığı mahkemede verilen cezasını çekmek üzere bir süredir cezaevinde bulunuyor. Şikayetçisi bulunmayan davada kızım ve motosiklet sürücüsü ikisi birden ceza aldılar ve Adli Tıp Trafik İhtisas dairesi iki sürücü ve müteveffa gencimizi de kusurlu bulmuştu. Rabbim hayatını kaybeden yavrumuza rahmet eylesin, acılı ailesine sabır ihsan eylesin."

NE OLMUŞTU?

Temmuz 2024'teki ölümlü kazanın ardından Mayıs 2025'te yapılan ilk yargılamada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Demir'in cezası, bazı şikayetlerin geri çekilmesi üzerine İstinaf'tan dönmüş ve 2 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Bu karara karşı yapılan sonraki İstinaf başvurularının da reddedilmesiyle birlikte cezası kesinleşen Fatma Zehra Kınık Demir'in, cezasını yatıp yatmadığı merak konusu olurken Kerem Kınık'ın açıklamasıyla akıbeti ortaya çıktı.