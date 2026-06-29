Bahçenizde neredeyse kendi kendine büyüyen 9 çiçek: Onlar büyür siz dinlenirsiniz!

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1. Kanarya Zambağı (Canna Lily)

Kanarya zambağının büyük, dikkat çekici yaprakları ve çiçekleri ilk bakışta az bakım gerektiren bir bitki gibi görünmeyebilir. Ancak bu gösterişli sarı, turuncu, kırmızı ve pembe çiçeklerin sürekli açması için sadece ilkbahar ve yaz aylarında solmuş çiçeklerin koparılması yeterlidir.

Bu bitki ayrıca bataklık ve nemli toprak koşullarına da dayanıklıdır; bu özellikleri onu su kenarına veya nemli iklimlere yakın yerler için oldukça uygun bir seçenek haline getirir. Kimileri ise çiçekleri henüz açmadan önce kesmeyi ve bunun yerine bitkinin gösterişli yapraklarının tadını çıkarmayı tercih eder.