Bahçenizde neredeyse kendi kendine büyüyen 9 çiçek: Onlar büyür siz dinlenirsiniz!
Bakımı kolay, kolay kolay ölmeyen dış mekan bitkileriyle zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz çünkü bahçenizde sulama, gübreleme, budama ve sürekli olarak ölmeyen bitkileri değiştirme gibi işlerle uğraşmanıza gerek kalmaz.
1. Kanarya Zambağı (Canna Lily)
Kanarya zambağının büyük, dikkat çekici yaprakları ve çiçekleri ilk bakışta az bakım gerektiren bir bitki gibi görünmeyebilir. Ancak bu gösterişli sarı, turuncu, kırmızı ve pembe çiçeklerin sürekli açması için sadece ilkbahar ve yaz aylarında solmuş çiçeklerin koparılması yeterlidir.
Bu bitki ayrıca bataklık ve nemli toprak koşullarına da dayanıklıdır; bu özellikleri onu su kenarına veya nemli iklimlere yakın yerler için oldukça uygun bir seçenek haline getirir. Kimileri ise çiçekleri henüz açmadan önce kesmeyi ve bunun yerine bitkinin gösterişli yapraklarının tadını çıkarmayı tercih eder.
2. Ekinezya (Echinacea)
Ekinezya; kelebeklerin, sinek kuşlarının ve arıların çok sevdiği, bakımı son derece kolay ve neşeli bir çok yıllık bitkidir. Yazın kavurucu sıcağına ve nemine karşı oldukça dayanıklıdır. Geyikler ona ilgi göstermez ve kuraklığa karşı toleranslıdır; kısacası kolaylığın tam tanımıdır. Kuzey Amerika'ya özgü bir bitki olan ekinezya, yaz başından sonbahar başına kadar mor, pembe, beyaz ve sarı renklerde çiçekler açar.
3. Şakayık (Peony)
Baharın en gözde çiçeklerinden birinin aynı zamanda az bakım gerektiren bir bitki olması sizi şaşırtabilir. Şakayıklar, en eski süs bahçe bitkilerinden biridir ve bunun çok iyi bir nedeni vardır: 100 yıla kadar yaşayabilirler.
İlkbaharın sonlarında veya yazın başlarında pembe, kırmızı, beyaz, sarı, mor veya iki renkli göz alıcı çiçekler açarlar. Bitkinin kış uykusuna geçebilmesi için soğuk kış aylarına ihtiyacı vardır. İlkbaharda tekrar filizlendiğinde ise yapılması gereken tek bakım, çiçekler çok fazla büyüyüp ağırlaşırsa bitkiyi desteklemektir. Hava tekrar soğuduğunda eski yaprakları temizlemeniz, bir sonraki yıla hazır olması için yeterlidir.
4. Hosta
Hostalar, güneş ışığı az olan veya hiç güneş almayan bahçeler için ideal bir çözümdür. Bu bitkinin yüksek dayanıklılığı, çok az ışığa bile tolerans gösterebilmesinden kaynaklanır. Az bakım gerektiren bu çok yıllık bitkiler neredeyse hiçbir zahmet istemez; her yıl kendiliğinden yeniden büyürler ve kolayca çoğaltılabilirler.
Genellikle çıplak köklerle dikilen hostalar, üç ila yedi yıl içinde tam olgunluklarına ulaşırlar. Mini boydan büyük boya kadar çeşitli boyutlarda bulunabilen bu bitki, yaz aylarında beyaz, mor ve pembe renkli çiçekler açar.
5. Nergis (Daffodil)
Nergis, bahçenize rastgele serpiştirebileceğiniz bitkilerden biridir. Çiçekleriniz her bahar kendiliğinden çoğaldıkça, çevrenizde sonsuza dek bir bahçe dehası gibi görüneceksiniz.
Sonbaharda, toprağın en son 10 cm altına, derin bir şekilde dikim yapın; böylece kış sonu veya ilkbahar başlarında sarı, beyaz, turuncu ve pembe çiçeklerin uzun süre açmasını sağlayabilirsiniz. Soğanlara biraz gübre vermek onları besler ancak en iyi performansı elde etmek için bir zorunluluk değildir. Kolonilerin yıllar içinde rahatça büyümesine izin vermek için soğanları birkaç santimetre arayla dikmeniz önerilir. Soğuk hava sıcaklıklarına karşı olan yüksek toleransları, onları her yıl güvenilir bir şekilde geri dönmesini bekleyebileceğiniz, yönetilmesi en kolay bitkilerden biri yapar.
6. Sedum (Taşçiçeği)
Bazen dayanıklı bitkilerin istilacı olma gibi bir ünü vardır ancak kuraklığa son derece dayanıklı olan sedum bitkileri her zaman terbiyeli davranır. Taş çiçeği olarak da bilinen bu bitki; sulama, bölme, malçlama (toprak yüzeyini örtme) veya solmuş çiçekleri koparma gerektirmeksizin yıllarca hayatta kalabilir.
Çeşitli türleri bulunan bu cins, uzun ve sürünen farklı çeşitler sunar ve hepsinin etli yaprakları böceklere karşı dayanıklıdır. Yaz sonu veya sonbahar başlarında nektar bakımından zengin kırmızı, pembe, sarı veya beyaz çiçek kümeleri üreten, oldukça popüler 'Autumn Joy' çeşidiyle bahçenizde bir başlangıç yapabilirsiniz.
7. Şaron Gülü (Hibiscus syriacus)
Şaron Gülü; yaz ortasından donların başladığı döneme kadar büyük çiçekler (pembe, mor, lavanta, kırmızı, mavi, beyaz ve genellikle koyu renkli bir çiçek boğazına sahip) açan, yaprak döken bir yaz çalısıdır. Az bakım gerektiren, kuraklığa ve sıcağa karşı oldukça dayanıklı olan bu çalı, fakir ve verimsiz topraklar da dahil olmak üzere çoğu toprak tipinde 30 yıla kadar yaşayabilir.
8. Kelebek Çalısı (Buddleia davidii)
Bahçelerinde Buddleia'ya yer açan bahçıvanlar; bitkinin mor, pembe, mavi, beyaz ve sarı çiçeklerinin birçok kelebek türü için adeta bir ziyafet sofrası olduğunu kısa sürede keşfedeceklerdir. Uzun çiçek salkımları, her biri bol miktarda nektar içeren birçok ayrı küçük çiçekten oluşur. Bu nedenle, sıcak ve güneşli günlerde çalının üzerinde ve çevresinde uzun süre kalan mutlu kelebekleri keyifle gözlemleyebilirsiniz.
Kelebek çalısını güneş alan, ortalama toprak yapısına sahip bir yere dikin ve sağlıklı dallanmayı teşvik etmek için ilkbaharın başlarında budayın. Çiçeklenme yeni sürgünlerde gerçekleşir. Bu bitkiler, kirlenmiş kentsel ortamlarda bile çok rahat gelişirler ve kuraklığa dayanıklıdırlar.
9. Gün Güzeli / Zambak (Stella D'Oro)
Stella D'Oro zambakları, ofis parklarının peyzajında vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Ancak zambaklar, ilkbahar ve yaz aylarında çiçek açan o popüler altın sarısı çeşidinden çok daha fazlasını sunar. Renk yelpazesi genellikle renk çemberinin daha sıcak tarafıyla sınırlı olsa da, heyecan verici renk desenleri ve çiçek biçimleri, mevcut çeşit sayısını binlere çıkarmaktadır.
Bu bitki için tam güneş ışığı en iyisidir; ancak daha koyu renkli çeşitler, güneş yanığını önlemek adına öğleden sonra gölgesinden fayda görebilir. Gübreleme yapılması gerekli değildir ancak yazın yaşanan kurak dönemlerde ara sıra yapılacak derin sulama bitkiye iyi gelir. Çoğu toprak tipinde çok iyi gelişirler ve nadiren böcek veya hastalıklardan etkilenirler.