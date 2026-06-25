12. Yargı Paketi'nde değişiklik: Yargıtay maddesi çıktı IBAN girdi

Kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak adlandırılan 29 madde ve bir geçici maddeden oluşan toplam 30 maddelik "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında toplanan komisyonda, teklif üzerinde kritik değişiklikler yapıldı.

YARGITAY MADDESİ ÇIKARILDI, "IBAN MAĞDURLARI" İÇİN İNDİRİM GELDİ

Kanun teklifinin en dikkat çeken değişikliği, Yargıtay'ın bozma yetkisi ve IBAN mağdurlarına yönelik maddelerde yaşandı:

Yargıtay Düzenlemesi İptal Edildi: Teklifin 27’nci maddesinde yer alan ve ilk derece mahkemesi kararlarının Yargıtay tarafından yalnızca görevsizlik veya yetkisizlik gerekçesiyle bozulamamasına yönelik düzenleme, AKP’nin verdiği önergeyle metinden tamamen çıkarıldı.

IBAN Mağdurlarına Ceza İndirimi: Önergeyle teklife eklenen yeni maddeye göre; dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştiraki, sadece hesap numarasını (IBAN) kullandırma fiiliyle sınırlı olan kişilerin haksızlık içeriği dikkate alınarak, cezalarında yarı oranında indirim yapılması öngörüldü.

12. YARGI PAKETİ'NDE YER ALANLAR

Komisyonda kabul edilen teklifle birlikte yargı sisteminde uygulanacak diğer önemli değişiklikler şunlar oldu:

İCRA TAKİBİ ÖNCESİ İDAREYE BAŞVURU ZORUNLULUĞU

İdare aleyhine hükmedilen para alacakları, vekalet ücretleri ve yargılama giderleri için doğrudan icra takibi başlatılamayacak. Alacaklılar öncelikle idareye yazılı başvuruda bulunarak hesap numarası bildirecek. İdareye 1 aylık ödeme süresi tanınacak; bu süre içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek.

MİRAS KALAN TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA YENİ YÖNTEM

Miras yoluyla intikal eden taşınmazlarda ortaklığın giderilmesi için yapılacak satışlarda, ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. İlk artırmada alıcı çıkmaması durumunda, ikinci artırma herkese açık yapılacak. Ayrıca, pay sahiplerinin payları oranında teminat yatırmaktan muaf tutulması uygulamasına son verilerek tüm paydaşlara teminat şartı getirildi. Hazine ise teminattan muaf tutulmaya devam edecek.

İHALE BEDELİNİ YATIRMAYANLARA %5 PARA CEZASI

En yüksek teklifi vermesine rağmen ihale bedelini süresinde yatırmayan kişilerin teminatı iade edilmeyecek ve bu kişilere teklif ettikleri bedelin yüzde 5'i oranında idari para cezası uygulanacak.

HAGB SINIRLANDIRMASI VE KAÇAK SANIKLARA YENİ HAK

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) hükümleri; işkence, eziyet ve kamu görevlisinin görevi nedeniyle işlediği kötü muamele kapsamındaki suçlarda uygulanamayacak. Ayrıca, hakkında güvenlik tedbiri uygulanan kaçak sanıklara, mahkemede bizzat hazır bulunma şartıyla yargılamanın yenilenmesini talep etme hakkı tanınacak.

DURUŞMALAR ARASINA 3 AYLIK SÜRE SINIRI

Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda duruşmalar arasındaki süre kural olarak 3 ayı aşamayacak. Bilirkişi veya istinabe gibi zorunlu hallerde hakim gerekçe göstererek daha uzun bir süre belirleyebilecek.

BİLİRKİŞİYE BAŞVURAN HAKİM VE SAVCILARA DİSİPLİN CEZASI

Hakimlik ve savcılık mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenebilecek konularda bilirkişiye başvurulması, hakim ve savcılar için disiplin cezası nedeni sayılacak.

GENETİK VE BİLGİSAYAR VERİLERİNİN SAKLANMA SÜRESİ

Genetik Veriler: Mahkumiyet veya davanın düşmesi halinde kararın kesinleşmesinden itibaren 20 yıl saklanacak.

Bilgisayar Verileri: Kovuşturmaya yer olmadığı veya mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren adli emanette 15 yıl muhafaza edilecek ve süre sonunda imha edilecek.



KANUNİ FAİZ HESAPLAMASINDA REESKONT ORANI ESAS ALINACAK

Sözleşmeden kaynaklanmayan borç ilişkilerinde uygulanacak kanuni faiz oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı esas alınarak belirlenecek.

KISITLI MALLARI ELEKTRONİK ORTAMDA SATILACAK

Kısıtlılara ait taşınır ve taşınmaz malların satışı, daha fazla katılım sağlanması amacıyla UYAP'a entegre elektronik satış portalı üzerinden gerçekleştirilecek.