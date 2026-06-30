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Halk TV Türkiye Abant Gölü'nün inci taneleri açtı: Görenler hayran kalıyor ama yaklaşamıyor

Abant Gölü'nün inci taneleri açtı: Görenler hayran kalıyor ama yaklaşamıyor

Havanın ısınmasıyla Bolu'nun gözbebeği Abant ve Gölcük'te rengarenk nilüferler göl yüzeyini süsledi. Ancak bu görsel şölene dokunmanın bedeli ağır. Koruma altındaki çiçekleri koparanlara Çevre Kanunu uyarınca 699 bin 197 TL ceza kesilecek.

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Abant Gölü'nün inci taneleri açtı: Görenler hayran kalıyor ama yaklaşamıyor - Fotoğraf: 1
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Bolu'nun doğa simgelerinden Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'nda havaların ısınmasıyla birlikte pembe, kırmızı, sarı ve beyaz tonlarındaki nilüfer çiçekleri açtı. Koruma altındaki çiçekleri koparanlara Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 197 TL idari para cezası uygulanıyor.

Abant Gölü'nün inci taneleri açtı: Görenler hayran kalıyor ama yaklaşamıyor - Fotoğraf: 2
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Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı ve 40 kilometre uzaklıktaki Abant Gölü Milli Parkı'nda yaz sıcaklarıyla birlikte nilüfer çiçekleri göl yüzeylerini kapladı.

Abant Gölü'nün inci taneleri açtı: Görenler hayran kalıyor ama yaklaşamıyor - Fotoğraf: 3
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Pembe, kırmızı, sarı ve beyaz tonlarındaki nilüferler, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Abant Gölü'nün inci taneleri açtı: Görenler hayran kalıyor ama yaklaşamıyor - Fotoğraf: 4
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Kıyı uzunluğu 1 300 metre, yüzölçümü yaklaşık 4,5 hektar olan gölde 55 farklı nilüfer türü yetişiyor. Kar ve yağmur sularıyla beslenen göldeki nilüferler Bolu Belediyesi tarafından koruma altında tutuluyor.

Abant Gölü'nün inci taneleri açtı: Görenler hayran kalıyor ama yaklaşamıyor - Fotoğraf: 5
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Göl yüzeyini süsleyen nilüferler koruma altında bulunuyor. Çevre Kanunu kapsamında çiçekleri koparan ya da zarar verenlere 699 bin 197 TL idari para cezası uygulanıyor.

Abant Gölü'nün inci taneleri açtı: Görenler hayran kalıyor ama yaklaşamıyor - Fotoğraf: 6
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, göl çevresinde düzenli denetimler sürdürüyor. Ziyaretçiler, park genelindeki uyarı tabelalarıyla çiçeklere dokunmamaları konusunda bilgilendiriliyor.

Abant Gölü'nün inci taneleri açtı: Görenler hayran kalıyor ama yaklaşamıyor - Fotoğraf: 7
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Ankara ve İstanbul'a 2,5-3 saat mesafedeki her iki park, yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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