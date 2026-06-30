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Halk TV Türkiye Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi

Van Gölü'nün endemik türü inci kefallerinin üreme dönemi nedeniyle tatlı sulara doğru gerçekleştirdiği akıntıya karşı ters yüzüş yolculuğu sürüyor. Doğa harikası göçü izleyen fotoğrafçılar, balıklar ile martıların mücadelesini kaydediyor.

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Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 1
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Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğu sürüyor.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 2
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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, gölün yüksek alkalin yapısı nedeniyle üremesini tatlı sularda gerçekleştirmek zorunda kalıyor.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 3
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Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da göle dökülen sulara giden inci kefalleri, yumurtalarını tatlı sulardaki üreme alanlarına bırakıyor.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 4
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Türkiye'ye endemik bir tür olan inci kefali, göç sırasında akıntıya karşı yüzerek zaman zaman kendini suyun dışına fırlatıyor.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 5
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Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucuları, göç yolculuğundaki balıkları korumak için çalışma yürütüyor.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 6
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Göç döneminde inci kefalinin avlanması yasak olup ekipler kaçak avcılığa karşı 7/24 denetim gerçekleştiriyor.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 7
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Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nı ziyaret edenler, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu izliyor.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 8
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Fotoğraf tutkunları da balıkları avlayarak beslenen martıları ve balıkların verdiği mücadeleyi görüntülemeye çalışıyor.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 9
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Van Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi İzzet Batmaz, bu yıl da inci kefallerinin eşsiz göçünü kayıt altına aldıklarını söyledi.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 10
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Özellikle martıların balıkları havada avladığı anları ve inci kefallerinin göç sırasındaki hareketlerini ağır çekim tekniğiyle görüntülediklerini belirten Batmaz, "Aynı zamanda bu büyüleyici anları fotoğraflıyoruz." diye konuştu.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 11
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Batmaz, "Bu mucizevi göçü kapsamlı şekilde kayıt altına alıyoruz." diyerek ekledi.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 12
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Batmaz, "Dernek olarak hazırladığımız fotoğraf ve videoları dergilerde, gazetelerde ve farklı yayın organlarında paylaşarak bu doğal zenginliği daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 13
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Martıların göç yolundaki balıkları havada avlamasının çok ilginç ve etkileyici bir doğa olayı olduğunu anlatan Batmaz, bu eşsiz manzaranın Van'ın tanıtımı açısından da büyük bir değer taşıdığını kaydetti.

Martılar havada kapıştı: Kazanan tek tek mideye indirdi - Fotoğraf: 14
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği İnci Kefali Tabiat Parkı, göç döneminde doğaseverler ve fotoğrafçılar için eşsiz bir gözlem noktası olmaya devam ediyor.

(AA)

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