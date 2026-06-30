Özgür Özel'e 'Bu değirmenin suyu nereden' dediler, Fatih Altaylı'nın Kılıçdaroğlu sorusu gündem oldu

İktidar medyasında CHP ve parti içinde yaşanan olaylar ülkenin tek gündem maddesi gibi konuşulmaya devam ediyor. Son yayında iktidara yakınlığı ile bilinen Fatih Atik, CHP lideri Özgür Özel'i bu defa İzmir'de açtığı il binası üzerinden hedef aldı.

Ofis açtırmanın maliyetli bir iş olduğunu savunan Atik, bu paraların kaynağının sorulması gerektiğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇTIĞI OFİSLER YENİDEN GÜNDEM OLDU

Özel'i hedef alan bu sözlerin ardından 2023 seçimleri sonrası ile butlan öncesi Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofisler yeniden gündem oldu. Fatih Altaylı çok izlenen bir videosunda sadece emekli vekil maaşı ile geçindiği öne sürülen Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara'da açtığı ofisleri gündeme taşımış; ofis giderlerinin kim tarafından karşılandığını sormuştu.

"BENCE EN BÜYÜK ŞAİBE BURADA"

Altaylı söz konusu videoda en büyük şaibenin burada olduğunu söylemiş, "Kemal bey, siz bütün bu masrafları nereden karşılıyorsunuz?" diye sormuştu.

Altaylı şöyle konuşmuştu:

"İstanbul'da bir ofis, Ankara'da bir ofis... Bunların tefrişatları, burada çalışanlar... Bence en büyük şaibe burada kardeşim. Kemal Bey, siz bütün bu masrafları nereden yapıyorsunuz kardeşim? Bu değirmenin suyu nereden geliyor? İstanbul'da bir ofis öyle kolay bir şey değil yani. En dandik yerde tutsan kirası 60-70 bin lira.

E bunu tefriş et abi, git... Bakın, açın interneti, yazın 'ofis mobilyası' diye. Hani illa en kalitelisinden olsun falan filan demiyoruz. En normalinden bir şey alsan herhangi bir yerden, dünya para. 100 bin liradan aşağı bir makam masası bulamazsın. Bir sandalye 25-30 bin lira. Nereden alıyor bu paraları, Kemal Bey? Ne sattın da bunları karşıladın?

Esas şaibe aranıyorsa oraya baksınlar. Orada ne... ne dolaplar dönüyor. O ofisleri kim açtı Kemal Kılıçdaroğlu'na? O değirmenin suyu nereden geldi? Evinin mutfağını yaptıramayan adam ofis mi yaptırdı?"